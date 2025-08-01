KV Mechelen, Club Brugge'ü sürpriz bir galibiyetle avladı!

Jupiler Pro League'de Heyecan Dolu Mücadele: Mechelen, Brugge'ü Tek Golle Geçti

Jupiler Pro League'de heyecan, KV Mechelen ile Club Brugge arasındaki mücadeleyle devam etti. Maç, KV Mechelen'in evi olan 'Achter De Kazerne' stadyumunda oynandı. Stadın isim sponsorluğu anlaşmasının sona ermesiyle stadyum eski ve köklü ismine geri dönmüş oldu. Maç öncesinde analistler, Club Brugge'ün favori olduğunu belirtiyordu ancak KV Mechelen, sürpriz bir galibiyete imza attı.

Maçın ilk dakikalarında KV Mechelen, etkili bir oyun sergileyerek Club Brugge'ü baskı altına aldı. 16. dakikada, Fredrik Hammar'ın sarı kart görmesiyle gerginlik arttı. 15. dakikada ise Mechelen, ikinci gole çok yaklaştı. Lauberbach, ofsayta düşmeden kaleci Jackers ile karşı karşıya kaldı, ancak Jackers başarılı bir kurtarışla gole izin vermedi. Club Brugge, ilk yarıda organize olmakta zorlandı ve Mechelen'in baskısına karşı koyamadı. Maçın ilk yarısı, Mechelen'in üstünlüğüyle sona erdi.

LİGDEKİ İLK GALİBİYET

İkinci yarıda Club Brugge, oyuna daha istekli başladı. Ancak, Mechelen savunması, Brugge'ün ataklarını başarıyla savuşturdu. Maçın sonlarına doğru Club Brugge, beraberlik golünü bulmak için tüm hatlarıyla yüklendi ancak Mechelen kalecisi ve savunması, gole izin vermedi. Maç, KV Mechelen'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla KV Mechelen, ligdeki ilk galibiyetini alırken, Club Brugge ise ilk puan kaybını yaşadı.

Maçın ardından konuşan KV Mechelen teknik direktörü, oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getirdi. Club Brugge teknik direktörü ise, takımının performansını eleştirerek, daha iyi oynamaları gerektiğini vurguladı. Analist Patrick Goots, maç öncesinde KV Mechelen'in sürpriz yapabileceğini belirtmişti ve bu öngörüsü doğru çıktı. Goots, Mechelen'in takım olarak iyi mücadele ettiğini ve galibiyeti hak ettiğini söyledi.

KV Mechelen'in Club Brugge karşısındaki bu galibiyeti, Jupiler Pro League'de dengelerin değişebileceğinin bir işareti olarak yorumlanıyor. Mechelen, bu galibiyetle moral bulurken, Club Brugge ise önümüzdeki maçlarda daha dikkatli olmak zorunda kalacak. 'Achter De Kazerne'de alınan bu galibiyet, Mechelen taraftarları için unutulmaz bir anı olarak tarihe geçti.