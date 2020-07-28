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Kybele çikolata raflarda

ORDU HABERLERİ  | 28.07.2020 12:49 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR A.Ş tarafından kurulan ve Kybele markası ile üretimi yapılan çikolatalar bayramı tatlandırmak için raflardaki yerini aldı.Gülyalı ilçesinde Çikolata Park’ta üretim ve satışın tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen ORTAR A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Yavuz, “Kybele markası ile ürettiğimiz 30’a yakın çikolata çeşidi ile Kurban Bayramı’nda hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız” dedi.30 çeşit çikolataÜretimin tamamen Ordu konsepti üzerine olduğunu belirten Sevim Yavuz, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr.

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR A.Ş tarafından kurulan ve Kybele markası ile üretimi yapılan çikolatalar bayramı tatlandırmak için raflardaki yerini aldı.
Gülyalı ilçesinde Çikolata Park’ta üretim ve satışın tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen ORTAR A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Yavuz, “Kybele markası ile ürettiğimiz 30’a yakın çikolata çeşidi ile Kurban Bayramı’nda hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız” dedi.

30 çeşit çikolata
Üretimin tamamen Ordu konsepti üzerine olduğunu belirten Sevim Yavuz, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in vizyon düşüncesi ile üretimine başladığımız çikolatalarımız ülkemizin tüm bölgelerinden yoğun talep görüyor. 30’a yakın çikolata çeşidimiz ile kurban bayramı öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. Tamamen Kybele ve Ordu konseptli üretilen çikolatalar; fındık, bal, kokulu üzüm, mavi yemiş, ısırgan gibi Ordu’da bulunan sebze ve meyvelerden yapılıyor“ diye konuştu.
Kybele markası ile üretimine başlanan çikolataların vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekleyen Yavuz, “Gülyalı ilçemizde denize sıfır noktada çikolata üretimi yapıyoruz. Bölgemizin en kıymetli ürünü olan fındık başta olmak üzere diğer yöresel ürünlerimizin karışımlarını kullandığımız çikolatalarımız dikkat çekiyor. Bizler de vatandaşların bu ilgisine layık olmak için her geçen gün çıtamızı daha da yukarıya çıkartıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteği ile çikolataların ülke genelinde satışı için çalışma başlatacağız” şeklinde konuştu.

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Fatsa
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Çağdaş Eczanesi
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