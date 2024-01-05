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  4. KYGM Tematik Kış Kampları'nın 8'incisi düzenlenecek

KYGM Tematik Kış Kampları'nın 8'incisi düzenlenecek

05.01.2024 07:50 | Son Güncelleme:
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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün (KYGM) 10 ilde düzenleyeceği 8. Tematik Kış Kampları, 29 Ocak-2 Şubat tarihlerinde yapılacak.

KYGM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 10 ilde 10 temayla gerçekleştirilecek kamplara 1840 öğrenci katılacak.

Etkinliklere katılmak isteyen öğrenciler, "gsbbiz.gsb.gov.tr" adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek. 7 Ocak saat 12.00’de sona erecek başvuruların sonuçları 8 Ocak’ta duyurulacak.

Kamplarda akademik seminerler, uygulamalı atölye çalışmaları, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazileri ziyaret, turnuvalar, bilgi yarışmaları ve çeşitli sportif etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kış sporları kampı Erzurum’da, psikoloji kampı Sakarya’da, yapay zeka kampı Kocaeli’nde, yeni medya ve iletişim kampı Denizli’de, diplomat akademi kampı Ankara’da, gastronomi kampı Antalya’da, genç aktivist ve gönüllülük kampı Samsun’da, insan hakları ve hukuk kampı İstanbul’da, insan ve toplum kampı Diyarbakır’da, sağlıklı yaşam ve tıp kampı ise Muğla’da düzenlenecek.

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