KYK ek tercih yurt başvurusu tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, KYK ek tercih yurt başvurusu ne zaman başlayacak 2022? KYK ek yerleştirme yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvuruları ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.

Konu hakkında henüz açıklama yapılmamış olsa da önceki seneler baz alındığında tahminler ekim sonu kasım başını gösteriyor.

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurtları için yedek alımlar sürüyor. KYK yurt başvurusu ek tercih hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KYK YURT BAŞVURUSU EK TERCİH NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK yurtlarına başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

