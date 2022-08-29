KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanır?

KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman, hangi gün açıklanacağı merak konusu oldu. KYK yurt başvuruları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ile başlamıştı. Şehir dışında üniversite okuyan adayların barınma ihtiyacını karşılayacak olan KYK yurtları için başvurular sona erdi. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih bir çok kişi tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. İşte 2022 KYK yurt başvuru detayları...

KYK YURT BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

24 Ağustos 2022 Çarşamba günü başlayan KYK yurt başvuruları 28 Ağustos 2022 Pazar günü sona erdi.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK yurt başvuru sonuçları için resmi bir açıklama gelmedi fakat KYK yurt başvurularını Eylül ayında açıklanması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü önemli açıklamalarda bulundu. KYK yurt başvuruları başladı. Bakan Kasapoğlu KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili ise henüz açıklamada bulunmadı.

Bilindiği üzere KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz yıl 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yaptı. Konuya ilişkin detaylar netlik kazandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...





