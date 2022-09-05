KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2022? KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağı başvuru sürecinin sona ermesinin ardından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Peki KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? KYK yurt sonuçları ile ilgili merak edilenler haberimizde...

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Ağustos'ta başlayan KYK yurt başvuruları 28 Ağustos Pazar günü sona erdi.

KYK yurt başvuruları henüz açıklanmadı.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayının sona ermesinin ardından 2022-2023 akademik takvimin başlamasına kısa süre kalması sebebiyle KYK yurt başvuru sonuçlarının Eylül ayının ilk veya ikinci hafta açıklanması beklenmekte.

