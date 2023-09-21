KYK YURT YEDEK SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI E DEVLET: GSB KYK yurt 2. yedek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Bakan Bak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-devlet üzerinden takip edebilirler." ifadelerini kullanmıştı. KYK yurt birinci yerleştirme sonuçları erişime açıldı. KYK yurt 2. yedek yerleştirme sonuçları için gözler GSB'den gelecek açıklamaya çevrildi. KYK yurt 2. yedek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor.

KYK YURT 2. YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK 2 yurt yerleştirme sonuçları bugün ( 21 Eylül Perşembe) erişime açılacak.

KYK 2 yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Belirtilen süre içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

KYK YURT 2. YEDEK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK yurt yedek sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebilmektedir.