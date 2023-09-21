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  4. KYK YURT YEDEK SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI E DEVLET: GSB KYK yurt 2. yedek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI E DEVLET: GSB KYK yurt 2. yedek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

21.09.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt 2. yedek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bilindiği üzere yedek yurt birinci yerleştirme sonuçları 18 Eylül Pazartesi günü açıklandı. 2. yerleştirmeler için gözler GSB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, KYK yurt 2. yedek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 2. yedek sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Bakan Bak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-devlet üzerinden takip edebilirler." ifadelerini kullanmıştı. KYK yurt birinci yerleştirme sonuçları erişime açıldı. KYK yurt 2. yedek yerleştirme sonuçları için gözler GSB'den gelecek açıklamaya çevrildi. KYK yurt 2. yedek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor.

KYK yurt başvuruları 1

KYK YURT 2. YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK 2 yurt yerleştirme sonuçları bugün ( 21 Eylül Perşembe) erişime açılacak.

KYK 2 yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Belirtilen süre içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

KYK YURT

KYK YURT 2. YEDEK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK yurt yedek sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebilmektedir.

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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