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Kyle Walker, Burnley’ye transfer oldu

Premier Lig’in yeni ekiplerinden Burnley, İngiliz futbolcu Kyle Walker ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kyle Walker, Burnley’ye transfer oldu
Emre Şen

İngiliz futbolcu Kyle Walker’ın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli savunmacı, Championship’ten Premier Lig’e yükselen Burnley’e transfer oldu. Burnley’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Walker ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

35 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca Sheffield United, Tottenham, QPR, Aston Villa, Manchester City ve Milan formaları giydi. Manchester City’de geçirdiği 7.5 sezonda kupalarla dolu bir kariyere imza atan Walker, 6 Premier Lig şampiyonluğu, 2 FA Cup ve 1 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanırken, 4 kez de Premier Lig’de yılın takımına seçildi.

İngiltere Milli Takımı’nda 96 maça çıkan Kyle Walker, 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası’nda turnuva takımına seçildi.

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