Kyle Walker, karantina kurallarını hiçe sayıp evde escort kadınlarla seks partisi verdi!

Manchester City futbolcusu Kyle Walker, büyük bir skandala imza attı. Koronavirüs salgını süresince karantina kurallarını hiçe sayan Walker'ın, evine çağırdığı iki escort kadınla seks partisi verdiği öğrenildi.

İngiliz basınında The Sun'ın haberine göre, Kyle Walker'ın eve çağırdığı escorlardan Louise McNamara 21 yaşındaydı. Louise McNamara'nın ifadesine göre evdeki parti 3 saat sürerken, seks partisinden 1 gün sonra Kyle Walker sosyal medyadan takipçilerine 'Evde Kal' çağrısında bulundu.

Kyle Walker sonrasında bu olay nedeniyle özür dilerken, Manchester City kulübü ise karantina kurallarını ihlal ettiği için Kyle Walker'a disiplin cezası verecek. Kulüp yönetimi ve aynı zamanda Walker'ın menajerinin de bu duruma çok sinirlendiği, yıldız futbolcunun ağır bir cezayla karşı karşıya kalması bekleniyor.

SEVGİLİSİNDEN AYRILDIKTAN SONRA BUNALIM BELİRTİLERİ

The Sun'da yer alan habere göre, Kyle Walker'ın sevgilisinden ayrıldıktan sonra özel hayatına gereken özeni vermediği ve depresif belirtiler gösterdiği iddia edildi.



