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Kyle Walker transferinde Fenerbahçe’ye Premier Lig’den rakip çıktı! Everton teklif bile yaptı...

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kyle Walker için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton da devreye girdi. Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli sağ bekin talipleri artarken, oyuncu düşünmek için süre istedi.

Kyle Walker transferinde Fenerbahçe’ye Premier Lig’den rakip çıktı! Everton teklif bile yaptı...
Burak Kavuncu
Kyle Walker

Kyle Walker

İNG İngiltere
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Milan
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Teknik direktör Jose Mourinho’nun tavsiyesiyle Osayi Samuel ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de sağ bek bölgesi için yıldız isimle görüşmeler devam ediyor. Manchester City’nin yıldız sağ bek oyuncusu İngiliz Kyle Walker menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerilmişti. Başkan Ali Koç ile görüşen teknik direktör Jose Mourinho oyuncunun muhakkak alınmasını istedi. Fenerbahçe yönetimi oyuncuya 2 yıllık teklif yaparken devreye bir diğer İngiliz takımı Everton girdi. İngiliz oyuncu karar vermek için düşünmek istedi.

EVERTON ARAYA GİRDİ

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The Sun'ın haberine göre, İngiliz ekibi Manchester City ile sözleşmesi seneye bitecek olan Kyle Walker için Everton devreye girerek teklif yaptı. Fenerbahçe’nin teklifinden daha düşük bir öneri yapan Everton oyuncunun kararını beklemeye geçti. Fenerbahçe ile Everton’ın yıldız oyuncunun transferi konusunda yarışa girecekleri gelen bilgiler arasında.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI KADROSUNDA YOK

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Manchester City ile sözleşmesinin son yılına giren 35 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon performans düşüşü yaşadığı gerekçesiyle FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmedi. Pep Guardiola’nın yeni sezon planlamasında yer almayan Walker, 8 yıllık Manchester City kariyerinde 6 Premier Lig şampiyonluğu dahil toplam 17 kupa kazandı.

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transfer José Mourinho Ali Koç son dakika fenerbahçe manchester city
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