Kyle Walker transferinde Fenerbahçe’ye Premier Lig’den rakip çıktı! Everton teklif bile yaptı...

Teknik direktör Jose Mourinho’nun tavsiyesiyle Osayi Samuel ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de sağ bek bölgesi için yıldız isimle görüşmeler devam ediyor. Manchester City’nin yıldız sağ bek oyuncusu İngiliz Kyle Walker menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerilmişti. Başkan Ali Koç ile görüşen teknik direktör Jose Mourinho oyuncunun muhakkak alınmasını istedi. Fenerbahçe yönetimi oyuncuya 2 yıllık teklif yaparken devreye bir diğer İngiliz takımı Everton girdi. İngiliz oyuncu karar vermek için düşünmek istedi.

EVERTON ARAYA GİRDİ

The Sun'ın haberine göre, İngiliz ekibi Manchester City ile sözleşmesi seneye bitecek olan Kyle Walker için Everton devreye girerek teklif yaptı. Fenerbahçe’nin teklifinden daha düşük bir öneri yapan Everton oyuncunun kararını beklemeye geçti. Fenerbahçe ile Everton’ın yıldız oyuncunun transferi konusunda yarışa girecekleri gelen bilgiler arasında.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI KADROSUNDA YOK

Manchester City ile sözleşmesinin son yılına giren 35 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon performans düşüşü yaşadığı gerekçesiyle FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmedi. Pep Guardiola’nın yeni sezon planlamasında yer almayan Walker, 8 yıllık Manchester City kariyerinde 6 Premier Lig şampiyonluğu dahil toplam 17 kupa kazandı.