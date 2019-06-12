SPOR

Kylian Mbappe'den Real Madrid açıklaması

İSPANYA HABERLERİ  | 12.06.2019 14:56 | Son Güncelleme

Fransa Milli Takımı ve PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe, Real Madrid sorusuna sitemkar bir cevap verdi. Mbappe, "Şu anda Real Madrid hakkında konuşmanın zamanı değil. Bana her zaman aynı soruyu soruyorsunuz ama şu anda zamanı değil" dedi.

Kylian Mbappe'den Real Madrid açıklaması

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mbappe, Real Madrid ile anılmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu, bir gazetecinin Real Madrid ile alakalı sorusuna ise sitemkar cevap verdi.

Fransa Milli Takımı'nın Andorra'yı 4-0 yendiği maçtan sonra konuşan 20 yaşındaki oyuncu, Real Madrid'e muhtemel transferi hakkında "Şu anda Real Madrid hakkında konuşmanın zamanı değil. Bana her zaman aynı soruyu soruyorsunuz ama şu anda zamanı değil" dedi.

Geçtiğimiz sezon PSG ile 43 resmi maça çıkan Mbappe, 39 gol atıp 17 de asist yaptı.

PARTNERİlişkide gücü artırsın diye öyle bir şey içiyorlar ki...İlişkide gücü artırsın diye öyle bir şey içiyorlar ki...
Tam 329 gol atarak şampiyon oldularTam 329 gol atarak şampiyon oldular
Real Madrid, Hazard'ı resmen açıkladıReal Madrid, Hazard'ı resmen açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kylian Mbappe real madrid

En Çok Okunan Haberler

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Milli kalecimize saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Milli kalecimize saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

''Türkler bize tehditlerle dolu ve çirkin mesajlar yolladılar''

''Türkler bize tehditlerle dolu ve çirkin mesajlar yolladılar''

Beşiktaş'ta 40 kişinin görevine son verildi

Beşiktaş'ta 40 kişinin görevine son verildi

Tam 329 gol atarak şampiyon oldular

Tam 329 gol atarak şampiyon oldular

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve Hazard formayla poz verdi!

Ve Hazard formayla poz verdi!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Futbol tarihine geçecek transfer bitti!

Futbol tarihine geçecek transfer bitti!

Enes Ünal, Valladolid'i ligde tuttu

Enes Ünal, Valladolid'i ligde tuttu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kylian Mbappe'den Real Madrid açıklaması

Mbappe'den Real Madrid açıklaması

Barcelona'dan çılgın rekor: 329 golle şampiyon oldular

Tam 329 gol atarak şampiyon oldular

Real Madrid, Eden Hazard'ı transfer ettiğini resmen açıklandı

Real Madrid, Hazard'ı resmen açıkladı

Real Madrid Luka Jovic'i transfer ettiğini açıkladı

Jovic resmen Real Madrid'de!

Diego Costa, vergi kaçırdığı gerekçesiyle suçlu bulundu

Diego Costa'ya vergi şoku!

Real Madrid transferde bombayı patlattı

Real Madrid transferde bombayı patlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.