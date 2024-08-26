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Kylian Mbappe devre arası koşarak Arda Güler'in yanına gitti! Florentino Perez duyunca...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.08.2024 16:01
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İspanya La Liga'nın 2. hafta mücadelesinde Real Madrid, Real Valladolid ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar, karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanarak ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Hafta içi Jude Bellingham'ın sakatlanmasının ardından İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler'i orta sahada ilk 11'de görevlendirdi. Mücadeleyi tribünden takip eden Başkan Florentino Perez'in yanındakilere söyledikleri ise İspanyol basınının dikkatinden kaçmadı. Öte yandan devre

Kylian Mbappe devre arası koşarak Arda Güler'in yanına gitti! Florentino Perez duyunca...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga'nın ikinci haftasında Real Madrid ile Real Valladolid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Lige kötü bir giriş yapan Real Madrid sahasında Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti.

MBAPPE'NİN ARDA GÜLER'DEN İSTEĞİ

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Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi. Devre düdüğüyle birlikte soyunma odasına dönerken tünelde Kylian Mbappe'nin Arda Güler ile konuştuğu ortaya çıktı.

Fransız yıldızın Arda Güler'e savunma arkasına yaptığı koşularda ara paslarını daha hızlı atmasını istediği öğrenildi.

FLORENTINO PEREZ'DEN ARDA GÜLER SÖZLERİ

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Mücadeleyi Real Madrid Başkanı Florentino Perez de tribünden takip etti. Perez'in maçtan önce Arda Güler'in ilk 11'de olduğunu öğrendiği anları sevinçle karşıladığı ortaya çıktı.

İlk 11'i gördükten sonra yanındakilere Arda Güler hakkında; "Çılgın bir oynama arzusu var. Bu çocuk olgunluğu nedeniyle 18 yaşında bir çocuk gibi görünmüyor, çok cesur ve üstelik çok iyi..."

17 ŞUTUN 5'İ ARDA'DAN

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Real Madrid'in çektiği 17 şutun 5'inde Arda Güler imzası vardı.

ARDA GÜLER'İN VALLADOLID KARNESİ

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63 topla buluşma
%86 pas isabet oranı
1 anahtar pas
3 isabetli şut
7/11 kazanılan ikili mücadele
3 top kazanma

Arda Güler, 69. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Arda'nın yerine giren Brahim, 88. dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

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Kylian Mbappe Florentino Perez Arda Güler ispanya la liga real madrid
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