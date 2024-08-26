Kylian Mbappe devre arası koşarak Arda Güler'in yanına gitti! Florentino Perez duyunca...

İspanya La Liga'nın ikinci haftasında Real Madrid ile Real Valladolid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Lige kötü bir giriş yapan Real Madrid sahasında Real Valladolid'i 3-0 mağlup etti.

MBAPPE'NİN ARDA GÜLER'DEN İSTEĞİ

Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi. Devre düdüğüyle birlikte soyunma odasına dönerken tünelde Kylian Mbappe'nin Arda Güler ile konuştuğu ortaya çıktı.

Fransız yıldızın Arda Güler'e savunma arkasına yaptığı koşularda ara paslarını daha hızlı atmasını istediği öğrenildi.

FLORENTINO PEREZ'DEN ARDA GÜLER SÖZLERİ

Mücadeleyi Real Madrid Başkanı Florentino Perez de tribünden takip etti. Perez'in maçtan önce Arda Güler'in ilk 11'de olduğunu öğrendiği anları sevinçle karşıladığı ortaya çıktı.

İlk 11'i gördükten sonra yanındakilere Arda Güler hakkında; "Çılgın bir oynama arzusu var. Bu çocuk olgunluğu nedeniyle 18 yaşında bir çocuk gibi görünmüyor, çok cesur ve üstelik çok iyi..."

17 ŞUTUN 5'İ ARDA'DAN

Real Madrid'in çektiği 17 şutun 5'inde Arda Güler imzası vardı.

ARDA GÜLER'İN VALLADOLID KARNESİ

63 topla buluşma

%86 pas isabet oranı

1 anahtar pas

3 isabetli şut

7/11 kazanılan ikili mücadele

3 top kazanma

Arda Güler, 69. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Arda'nın yerine giren Brahim, 88. dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.