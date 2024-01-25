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  4. Kylian Mbappe'nin Real Madrid'den istediği maaş dudak uçuklattı!

Kylian Mbappe'nin Real Madrid'den istediği maaş dudak uçuklattı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.01.2024 18:48 | Son Güncelleme:
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Fransız ekibi PSG'den ayrılması gündemde olan Mbappe, Real Madrid ile görüşmelerini sürdürürken yıldız oyuncunun İspanyol ekibinden talep ettiği maaş şaşkınlık yarattı.

Fransız futbol yıldızı Kylian Mbappe'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bild'in bildirdiğine göre, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak isteyen Mbappe sezon sonunda Real Madrid'e transfer olmak istiyor.

70 MİLYON EURO İSTEDİ

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Mbappe'nin Real Madrid ile yıllık 70 milyon Euro (2.3 milyon TL) maaş talep ettiği ancak İspanya'daki mali denetimler nedeniyle Real Madrid yönetiminin 35 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtiliyor.

PSG'DEN REKOR TEKLİF

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PSG'nin ise Mbappe'yi kulüpte tutma çabası kapsamında yılda 100 milyon Euro maaş önerdiği iddia ediliyor.

Bu sezon, Mbappe 26 maçta sahaya çıkarken 28 gol ve 6 asistle önemli bir performans sergiledi.

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