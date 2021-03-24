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Kylie Jenner 'bağış' eleştirilerine yanıt verdi

24.03.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Forbes dergisinin açıklamasına göre dünyanın en çok kazanan kadın ünlüleri arasında olan Kylie Jenner'ın, trafik kazası geçiren makyaj sanatçısı Samual Rauda'nın tedavi masraflarını karşılamak yerine, yardım kampanyasına 5 bin dolar gönderip bağış çağrısında bulunması tepki çekmişti. Jenner, yapılan eleştirilere, "Herkes ne kadar yardımsever olduğumu bilir" diye cevap verdi.

Kylie Jenner 'bağış' eleştirilerine yanıt verdi

Ünlülerle olan yakın ilişkisi ile tanınan makyaj sanatçısı Samuel Rauda, geçirdiği trafik kazasından ağır yaralı bir şekilde kurtulmuştu. Kylie Jenner, Rauda'nın tedavi masrafları için maddi yardım çağrısında bulunmuştu. Jenner'ın paylaşımına Bebe Rexha, Ava Max ve Pia Mia gibi ünlüler de destek vermişti.

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TEPKİ ÇEKTİ

Fakat 23 yaşındaki reality show yıldızının Rauda'nın 120 bin dolar tutan tedavi masraflarını karşılamak yerine, yardım kampanyasına 5 bin dolar göndermesi sosyal medyada tepki çekmişti.

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"YANLIŞ ANLATIMI DÜZELTMEM GEREK"

Bunun üzerine Kylie Jenner, kendisine yöneltilen eleştiri oklarına cevap verdi. Jenner, "Bu yanlış anlatımı düzeltmenin benim için önemli olduğu düşünüyorum. Sam benim makyajcım değil, artık onunla kişisel bir iletişimimiz yok ama birkaç yıl önce çalıştık" dedi.

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Jenner, şu an çalıştığı makyaj sanatçısı Lyndsey Ariel'in Samual Rauda hakkında yaptığı paylaşımını gördüğünü ve hemen onu arayıp Sam'e ne olduğunu öğrendiğini belirtti.

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Daha sonra Samuel Rauda'nın ailesinin ona yardım için bir internet sayfası açtığını öğrendiğini sözlerine ekleyen Jenner, daha fazla insana ulaşması için de kendi sosyal medya sayfasından paylaşım yaptığını açıkladı.

"HERKES YARDIMSEVER OLDUĞUMU BİLİR"

Jenner, ayırca kendisini tanıyanların ne kadar yardımsever olduğunu bildiğini vurguladı. Ünlü yıldız, sonra da takipçilerini olumlu düşünmeye ve bu zor zamanlarda hem onun için hem de sevenleri için dua etmeye davet etti.

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Kylie Jenner
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
her yerin estetik ve heryerin silikon. makyajsız iğrençsin ama sana ağzı sulana sulana bakan binlerce erkek var. evde eşine bir ruj aldı diye dır dır eden adamlar makyaj kovasına düşmüş kadınlara bayılıyor

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