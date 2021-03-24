Kylie Jenner 'bağış' eleştirilerine yanıt verdi

Ünlülerle olan yakın ilişkisi ile tanınan makyaj sanatçısı Samuel Rauda, geçirdiği trafik kazasından ağır yaralı bir şekilde kurtulmuştu. Kylie Jenner, Rauda'nın tedavi masrafları için maddi yardım çağrısında bulunmuştu. Jenner'ın paylaşımına Bebe Rexha, Ava Max ve Pia Mia gibi ünlüler de destek vermişti.

TEPKİ ÇEKTİ

Fakat 23 yaşındaki reality show yıldızının Rauda'nın 120 bin dolar tutan tedavi masraflarını karşılamak yerine, yardım kampanyasına 5 bin dolar göndermesi sosyal medyada tepki çekmişti.

"YANLIŞ ANLATIMI DÜZELTMEM GEREK"

Bunun üzerine Kylie Jenner, kendisine yöneltilen eleştiri oklarına cevap verdi. Jenner, "Bu yanlış anlatımı düzeltmenin benim için önemli olduğu düşünüyorum. Sam benim makyajcım değil, artık onunla kişisel bir iletişimimiz yok ama birkaç yıl önce çalıştık" dedi.

Jenner, şu an çalıştığı makyaj sanatçısı Lyndsey Ariel'in Samual Rauda hakkında yaptığı paylaşımını gördüğünü ve hemen onu arayıp Sam'e ne olduğunu öğrendiğini belirtti.

Daha sonra Samuel Rauda'nın ailesinin ona yardım için bir internet sayfası açtığını öğrendiğini sözlerine ekleyen Jenner, daha fazla insana ulaşması için de kendi sosyal medya sayfasından paylaşım yaptığını açıkladı.