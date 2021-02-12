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Kylie Jenner cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

12.02.2021 07:36 | Son Güncelleme:
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Kylie Jenner cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Kylie Jenner, 6 yıl önce cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptığı bir video paylaştı. Jenner babasına sorduğu soruyla gündem oldu.

Henüz 23 yaşında olmasına rağmen dünyanın en zengin ünlüleri arasında yer alan Kylie Jenner yaptığı her hareketle olay oluyor. Dünyanın en genç milyarderi unvanlı Kardashian/Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Bilmeyenler için eski adı Bruce olan Caitlyn Jenner 2015 yılında cinsiyet geçiş ameliyatı olmuştu. Operasyonun ardından Jenner kardeşler babalarına 'baba' diye hitap etmeye devam ettiler. Fakat birçok kişi aralarındaki ilişkinin nasıl etkilendiğini merak ediyordu.

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Kylie’nin ‘sana baba dediğimde insanların kafası karışıyor. Bunu 3 yıl önce konuşmuştuk ama sen bu konuda nasıl hissediyorsun?" sözlerine Caitlyn Jenner, “Cinsiyet değiştirmek hayatımda verdiğim en iyi karar. Ama her ne olursa olsun ben senin babanım. Hitap etme konusunda herkesin bir fikri var. Herkes bir şeyler söylüyor ama ben sizin babanızdım, babanızım ve bu hep böyle kalacak” dedi.

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Reality show yıldızı ve aynı zamanda kozmetik markası sahibi olan Jenner, 2015 yılında cinsiyet değiştiren babası Caitlyn ile yakın ilişkileri olduğunu söyleyerek, “Babam bizi çok iyi yetiştirdi. Hiçbir spor müsabakasını kaçırmazdık. Her gün bizi okula götürürdü. Okul, evimize 45 dakika mesafedeydi” şeklinde konuşmuştu.


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