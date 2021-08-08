Kylie Jenner çıplak pozuyla hayranlarını meraklandırdı

Kardashian/Jenner Ailesi'nin en küçük kızı Kylie Jenner, zenginliğiyle sık sık gündem oluyor. Forbes dergisinin sıraladığı dünyanın en çok kazanan kadın ünlüleri listesinde ilk sırada yer alan 23 yaşındaki Jenner, işlerini büyütmeye devam ediyor.

Kylie Jenner, Kylie Cosmetics’in yeni koleksiyonunu vücuduna metalik boya uygulayarak duyurdu. Jenner, G-String dışında herhangi bir kıyafet tercih etmeyerek paylaştığı pozlarla hayranlarını "Az kaldı! mesajı verdi.

10 Ağustos’ta satışa çıkacak Jenner’ın yeni doğum günü koleksiyonu fosforlu kalem, dudak parlatıcısı, göz farı paleti ve ışıltılı likit eyeliner’dan oluşuyor.



