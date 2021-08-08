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Kylie Jenner çıplak pozuyla hayranlarını meraklandırdı

08.08.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kylie Jenner, kendi adını taşıyan kozmetik markası için kameralar karşısına geçti. Jenner, yeni ürünlerini vücuduna altın görünümünü verdiği bir fotoğrafla duyurdu. Kylie Jenner'ın çıplak pozları olay oldu.

Kylie Jenner çıplak pozuyla hayranlarını meraklandırdı

Kardashian/Jenner Ailesi'nin en küçük kızı Kylie Jenner, zenginliğiyle sık sık gündem oluyor. Forbes dergisinin sıraladığı dünyanın en çok kazanan kadın ünlüleri listesinde ilk sırada yer alan 23 yaşındaki Jenner, işlerini büyütmeye devam ediyor.

Kylie Jenner, Kylie Cosmetics’in yeni koleksiyonunu vücuduna metalik boya uygulayarak duyurdu. Jenner, G-String dışında herhangi bir kıyafet tercih etmeyerek paylaştığı pozlarla hayranlarını "Az kaldı! mesajı verdi.

Ekran Alıntısı

10 Ağustos’ta satışa çıkacak Jenner’ın yeni doğum günü koleksiyonu fosforlu kalem, dudak parlatıcısı, göz farı paleti ve ışıltılı likit eyeliner’dan oluşuyor.


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Kylie Jenner
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