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Kylie Jenner'dan kızı Stormi'ye 3. doğum günü kutlaması! Yine olay oldu

02.02.2021 17:37 | Son Güncelleme:
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Kylie Jenner'dan kızı Stormi'ye 3. doğum günü kutlaması! Yine olay oldu

Reality show yıldızı ve girişimci Kylie Jenner'ın kızı Stormi, dünyanın en şanslı çocuklarından. Jenner, rap şarkıcısı eski sevgilisi Travis Scott ile birlikteliğinden olan kızı için evde gösterişli bir 3'üncü yaş günü kutlaması yaptı.

Kylie Jenner, kızı Stormi için bugüne dek düzenlediği büyük çaplı doğum günü partileriyle biliniyor. Ancak bu yıl, corona virüs salgını, onu evde kutlama yapmaya mecbu etti. Jenner, yine de kızının üçünü yaş günü için gösterişli kutlama seçeneklerini değerlendirmekten geri kalmadı.

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23 yaşındaki reality show yıldızı ve girişimci Jenner, rap şarkıcısı eski sevgilisi Travis Scott ile birlikteliğinden doğan kızı Stormi için evde düzenlediği kutlamada şeker dükkanı ve şişirilebilir kaydırak içeren bir konsepti seçti.

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Kardashian-Jenner Ailesi çocuklarının yer aldığı sınırlı sayıdaki kişi için düzenlenen kutlamada Stormi de prenses elbisesiyle yer aldı.

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Jenner, kızının doğum günü kutlaması görüntülerimi 213 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştı.

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Jenner, sosyal medya mesajında, sadece kuzenler için bir parti düzenlediklerini belirtti.

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Travis Scott da kızının doğum günü kutlamasındaydı.


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