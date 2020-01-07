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  4. Kylie Jenner fileli kıyafetiyle poz verdi

Kylie Jenner fileli kıyafetiyle poz verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 17:10 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırlı pozlarıyla çok konuşulan Kylie Jenner, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kylie Jenner fileli kıyafetiyle poz verdi

Söz konusu Kylie Jenner olunca, sınırları ne kadar zorlayabileceğini herkes biliyor. Dünyanın en genç milyarderi ünvanını alan Jenner, farklı giyim tarzı ve iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Kardashian ailesinde son dönemlerde en çok ön plana çıkan Kylie Jenner, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden biri...

Jenner, son olarak akşam için, fileli bir kıyafetle çekildiği bir fotoğrafa, "Gece dışarı" notunu eklerek Instagram'da yayınlandı.

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Ünlü yıldızın fotoğrafı, 3 milyon beğeni aldı.

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Dünyada 30 yaşın altında en zengin kadın olan Kylie Jenner, iç çamaşırlı pozlarını paylaşarak, "Son bir seksi poz paylaşmadan 2020'ye girmek doğru gelmiyor" diyerek 2019'a veda etti.

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