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Evinden çok burada vakit geçiriyor... Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu lüks atölyesinin kapılarını açtı

Özel hayatı, tasarımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu şimdi de evinden çok vakit geçirdiği lüks atölyesiyle gündem oldu. Gülşah Saraçoğlu'nun dubleks atölyesi şık dekorasyonuyla beğeni topladı.

Öznur Yaslı İkier

İşte Benim Stilim, Doya Doya Moda gibi programlarla hafızalara kazınan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Mynet'in Sesi

LÜKS ATÖLYESİ GÜNDEMDE

Özellikle estetik itiraflarıyla şaşırtan Gülşah Saraçoğlu katıldığı bir programda doğallığı hiç sevmediğini söylemiş ve "Doğal olan yerlerim; saçlarım, dişlerim, parmak izim ve kan grubum. Alın yazım çektirmekten sırtıma geldi. Yaş almak beni korkutmuyor ama bir yerim kırışınca sinir oluyorum." açıklamasını yapmıştı.
Ünlü modacı şimdi de evinden çok vakit geçirdiği lüks atölyesinin kapılarını açtı.
Bir binanın iki katını atölye olarak kullan Saraçoğlu alt katta müşterilerini ağılıyor evin üst katını da çalışma alanı olarak kullanıyor.
Şık dekorasyonuyla dikkat çeken atölyenin mobilyaları taşlı ve ışıltılı bir görünüme sahip. Saraçoğlu, gümüş ve altın renkli dev aynayı spor koltuklarla tamamlamış.
Atölyenin her duvarından ayna mevcut. Giyinme odasında ise leopar desen koltuk ve kiremit rengi perdeler dikkat çekiyor.
Anahtar Kelimeler:
Gülşah Saraçoğlu
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