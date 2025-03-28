Evinden çok burada vakit geçiriyor... Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu lüks atölyesinin kapılarını açtı

İşte Benim Stilim, Doya Doya Moda gibi programlarla hafızalara kazınan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

LÜKS ATÖLYESİ GÜNDEMDE

Özellikle estetik itiraflarıyla şaşırtan Gülşah Saraçoğlu katıldığı bir programda doğallığı hiç sevmediğini söylemiş ve "Doğal olan yerlerim; saçlarım, dişlerim, parmak izim ve kan grubum. Alın yazım çektirmekten sırtıma geldi. Yaş almak beni korkutmuyor ama bir yerim kırışınca sinir oluyorum." açıklamasını yapmıştı.

Ünlü modacı şimdi de evinden çok vakit geçirdiği lüks atölyesinin kapılarını açtı.

Bir binanın iki katını atölye olarak kullan Saraçoğlu alt katta müşterilerini ağılıyor evin üst katını da çalışma alanı olarak kullanıyor.

Şık dekorasyonuyla dikkat çeken atölyenin mobilyaları taşlı ve ışıltılı bir görünüme sahip. Saraçoğlu, gümüş ve altın renkli dev aynayı spor koltuklarla tamamlamış.