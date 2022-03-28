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  4. Kylie Jenner'ın arkadaşı Anastasia nefes kesti! Dekolteli elbisesiyle görenleri adeta büyüledi

Kylie Jenner'ın arkadaşı Anastasia nefes kesti! Dekolteli elbisesiyle görenleri adeta büyüledi

28.03.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü manken, model, iş insanı Kylie Jenner'ın çocukluk arkadaşı Anastasia Karanikolaou sosyal medya pozuyla nefes kesti. Yunan asıllı güzelin dekolteli pozu görenleri büyüledi.

Kylie Jenner'ın arkadaşı Anastasia nefes kesti! Dekolteli elbisesiyle görenleri adeta büyüledi

Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan Anastasia Karanikolaou pozlarıyla nefes kesiyor. Cesur pozlarını sık sık paylaşan fenomen, ışıltılı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

ANASTASİA KARANİKOLAOU DEKOLTELİ POZUYLA BÜYÜLEDİ

Kylie Jenner'ın çocukluk arkadaşı Anastasia, ışıltılı elbisesiyle çok sayıda yorum aldı.

Kylie Jenner'ın arkadaşı Anastasia nefes kesti! Dekolteli elbisesiyle görenleri adeta büyüledi

Takipçileri "Çok güzel", "İnanılmaz" tarzında yorumlar yaparken Kylie Jenner, "Güzel" yorumunu yaptı.

Kylie Jenner'ın arkadaşı Anastasia nefes kesti! Dekolteli elbisesiyle görenleri adeta büyüledi

24 yaşındaki Karanikolaou, Instagram'da cesur pozlarına sık sık yer veriyor.

Kylie Jenner'ın arkadaşı Anastasia nefes kesti! Dekolteli elbisesiyle görenleri adeta büyüledi

Genç fenomen kıvrımlı vücuduyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Kylie Jenner'ın arkadaşı Anastasia nefes kesti! Dekolteli elbisesiyle görenleri adeta büyüledi

Cesur pozları kadar tarzıyla da ön plana çıkıyor.
Kylie Jenner'ın arkadaşı Anastasia nefes kesti! Dekolteli elbisesiyle görenleri adeta büyüledi

Karanikolaou ile Jenner'in bir dönem beraber yaşadığı söyleniyor.

Kylie Jenner'ın arkadaşı Anastasia nefes kesti! Dekolteli elbisesiyle görenleri adeta büyüledi

Kylie Jenner'ın arkadaşı Anastasia nefes kesti! Dekolteli elbisesiyle görenleri adeta büyüledi

Kylie Jenner'ın arkadaşı Anastasia nefes kesti! Dekolteli elbisesiyle görenleri adeta büyüledi

Kylie Jenner'ın arkadaşı Anastasia nefes kesti! Dekolteli elbisesiyle görenleri adeta büyüledi

Kylie Jenner'ın arkadaşı Anastasia nefes kesti! Dekolteli elbisesiyle görenleri adeta büyüledi

Kylie Jenner'ın arkadaşı Anastasia nefes kesti! Dekolteli elbisesiyle görenleri adeta büyüledi

Kylie Jenner'ın arkadaşı Anastasia nefes kesti! Dekolteli elbisesiyle görenleri adeta büyüledi

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner Instagram
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