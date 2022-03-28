Kylie Jenner'ın arkadaşı Anastasia nefes kesti! Dekolteli elbisesiyle görenleri adeta büyüledi

Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan Anastasia Karanikolaou pozlarıyla nefes kesiyor. Cesur pozlarını sık sık paylaşan fenomen, ışıltılı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Kylie Jenner'ın çocukluk arkadaşı Anastasia, ışıltılı elbisesiyle çok sayıda yorum aldı.
Takipçileri "Çok güzel", "İnanılmaz" tarzında yorumlar yaparken Kylie Jenner, "Güzel" yorumunu yaptı.
24 yaşındaki Karanikolaou, Instagram'da cesur pozlarına sık sık yer veriyor.
Genç fenomen kıvrımlı vücuduyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Cesur pozları kadar tarzıyla da ön plana çıkıyor.
Karanikolaou ile Jenner'in bir dönem beraber yaşadığı söyleniyor.
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