Mason Greenwood, Fenerbahçe'de! Transferin mali detayları belli oldu

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona tarihi bir kadroyla girmeye hazırlanan Fenerbahçe, dünya futbol gündemini sarsacak dev transferi nihayet resmiyete döküyor. Sarı-lacivertliler, İngiliz süperstar Mason Greenwood ile her konuda el sıkışarak transferi noktaladı.

İŞTE DEV TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

Fenerbahçe yönetimi, Avrupa devlerinin de peşinde olduğu 24 yaşındaki kanat oyuncusu için tarihi bir bütçe ayırdı. Yapılan son görüşmelerin ardından anlaşmanın mali detayları da netlik kazandı. Sarı-lacivertli kulübün, bu dev transfer için Marsilya'ya 40 milyon Euro net bonservis bedeli ve 2 milyon Euro bonus ödeyeceği öğrenildi. 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak olan İngiliz yıldıza ise yıllık 10 milyon Euro garanti ücret verilecek.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN YOLA ÇIKIYOR

Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddederek kariyerine Avrupa'da ve Fenerbahçe'de devam etmek isteyen İngiliz yıldızın geliş tarihi de belli oldu. Evrak işleri tamamlanan Mason Greenwood, sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atmak üzere çok kısa bir süre içerisinde İstanbul'da olacak. Camianın, yıldız futbolcu için havalimanında büyük bir karşılama hazırlığı yaptığı belirtildi.