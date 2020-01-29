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Kylie Jenner'ın Kobe Bryant açıklaması ortalığı karıştırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 13:37 | Son Güncelleme

Kobe Bryant'ın helikopter kazasında ölümünün ardından Kylie Jenner yaptığı açıklamayla gündem oldu. Jenner'in yeğeni Dream'in annesi Blac Chyna bu açıklamadan sonra isyan etti.

Kylie Jenner'ın Kobe Bryant açıklaması ortalığı karıştırdı!

Geçen kasım ayında 3 yaşındaki yeğeni Dream'i, Kobe Bryant'ın helikopterine bindiren Kylie Jenner o fotoğrafla ve yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Helikopter kazasında kızı ile birlikte hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın ardından, Jenner ailesi karıştı. 2019’un kasım ayında erkek kardeşi Rob’un kızı Dream’i alarak, Bryant’ın helikopterine bindiren ve ‘Dream’in ilk deneyimi’ notunu düşen Kylie Jenner, ünlü basketbolcunun hayatını kaybetmesinden sonra üzüntüsünü dile getirdi.

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Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Kylie, Kobe’nin helikopterini daha önce defalarca kiraladığını, hatta yeğenini o helikoptere bindirdiğini belirterek; pilot Ara Zobayan'ı tanıdığını ve o helikopterde kendisinin de olabileceğini söyledi. Jenner açıklamasında "Buna hala inanamıyorum. Bu, zaman zaman benim de pilot Ara ile uçtuğum helikopterdi. O kadar iyi bir adamdı ki…" dedi.

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Bu paylaşımdan sonra Rob’un eski eşi Blac Chyna avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı ve Kylie Jenner’ı suçladı. “Kylie’nin kızımı alıp helikoptere bindirdiğinden haberim yoktu” diyen Blac şöyle devam etti: “Kızımı izinsiz o helikoptere bindirmiş. Hiçbir anne baba, izin alınmadan böyle tehlikeli bir işe çocuğunu göndermez. Utanmalısın Kylie…”

Kylie Jenner’dan Kobe Bryant açıklaması: O helikopterde ben de olabilirdimKylie Jenner’dan Kobe Bryant açıklaması: O helikopterde ben de olabilirdim

Ne var ki Kylie, yeğeninin 3’üncü yaş günü için helikopter kiraladığında, abisi Rob da bu anları sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Üstelik o dönemde Blac hiçbir açıklama yapmamış, üstelik izin konusunu gündeme dahi getirmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Blac Chyna, kylie jenner, kobe bryant,

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