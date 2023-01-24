Kylie Jenner, Irina Shayk'ın giydiği aslan başlı elbiseyi giydi!

Genç milyarder unvanına sahip olan Kylie Jenner, oğlunun yüzünü ilk kez paylaşmıştı. Jenner, oğlunun yeni adını duyurmak için 'Aire' başlığını kaleme aldı. Jenner, çocuğunun adını değiştirir değiştirmez ayağının tozuyla Paris Moda Haftası’na katıldı.

Kylie Jenner, Paris Moda Haftası'nda yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kylie Jenner, Irina Shayk'ın giydiği elbisenin aynısını giyince sosyal medya yıkıldı.

Defileye izleyici olarak katılan Jenner, kıyafet tercihiyle herkesi gölgede bıraktı.

Jenner'in kıyafetinin önündeki aslan başını görenler gözlerini ondan alamadı.

Sosyal medyada tartışmalara yol açan cüretkar görünüme tepkiler de vardı. Kimi Jenner'ın o sırada ne düşündüğüne dair espriler yaparken kimi ise görüntünün rahatsız edici olduğu fikrindeydi.



Güzel yıldızın tarzına "Korkunç görünüyor" yorumları da geldi.

