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Kylie Jenner, Irina Shayk'ın giydiği aslan başlı elbiseyi giydi!

24.01.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kylie Jenner, Irina Shayk'ın Schiaparelli defilesinde giydiği üzerinde aslan başı bulunan siyah elbiseyi giyince sosyal medyayı salladı. Jenner'i görenler "Gerçek olmasa da rahatsız edici" yorumları yaptı.

Kylie Jenner, Irina Shayk'ın giydiği aslan başlı elbiseyi giydi!

Genç milyarder unvanına sahip olan Kylie Jenner, oğlunun yüzünü ilk kez paylaşmıştı. Jenner, oğlunun yeni adını duyurmak için 'Aire' başlığını kaleme aldı. Jenner, çocuğunun adını değiştirir değiştirmez ayağının tozuyla Paris Moda Haftası’na katıldı.

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Kylie Jenner, Paris Moda Haftası'nda yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kylie Jenner, Irina Shayk'ın giydiği elbisenin aynısını giyince sosyal medya yıkıldı.

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Defileye izleyici olarak katılan Jenner, kıyafet tercihiyle herkesi gölgede bıraktı.

Jenner'in kıyafetinin önündeki aslan başını görenler gözlerini ondan alamadı.

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Sosyal medyada tartışmalara yol açan cüretkar görünüme tepkiler de vardı. Kimi Jenner'ın o sırada ne düşündüğüne dair espriler yaparken kimi ise görüntünün rahatsız edici olduğu fikrindeydi.

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Güzel yıldızın tarzına "Korkunç görünüyor" yorumları da geldi.

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