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Kylie Jenner seksi pozuyla seçmen sayısını artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 15:20 | Son Güncelleme

Pek çok ünlü, ABD’deki seçimler için insanları seçmen kaydı yaptırmaya çağırıyor ve Kylie Jenner’ın başarısı, bu çağrıların yanıt bulduğunu kanıtlıyor. Kylie Jenner tek bir post atarak kayıtlı seçmen sayısını %1.500 artırdı.

Kylie Jenner seksi pozuyla seçmen sayısını artırdı

Pazartesi günü Instagram’da bikinili fotoğraflarını paylaşan ünlü model, milyonlarca takipçisi arasından en az birkaç bin kişinin dikkatini çekeceğini muhtemelen biliyordu.

Jenner’ın fotoğrafları dokuz milyonun üzerinde beğeni aldı ve bu fotoğraflar önemli bir mesaj taşıyordu: Oy verin!

Kylie, fotoğrafına yazdığı yazıda “Oy vermek için kayıt oldunuz mu? Profildeki linke tıklayın, oy vermek için birlikte plan yapalım” sözleri yer aldı.

Kylie’nin profilindeki link ise ABD’de seçmen kaydı yapılan vote.org adlı web siteye yönlendi. Kylie’nin postu, web sitesi trafiğinde %1.500’lük bir artışa neden oldu.

TMZ’nin haberine göre vote.org’un önceki güne oranla kullanıcı sayısında %80’lik bir artış yaşandı. Bu da, 48.000 kişinin Kylie’nin postu sayesinde siteye girdiği anlamına geliyor.

Kylie Jenner, ABD’deki 3 Kasım seçimleri öncesinde insanları seçmen kaydı yaptırmaya ve oy vermeye çağırmak için sosyal medyayı kullanan ünlülerden biri. Rakamlar ise, katılımın önceki yıllara göre çok daha güçlü olacağını gösteriyor.

2016 seçimlerinde 328 milyon Amerikalıdan yalnızca 138 milyonu oy kullanmıştı. 3 Kasım’da yapılacak seçim için şu ana dek 1 milyona yakın oy kullanıldı ki, bu Amerikan tarihindeki en yüksek oy oranı.

Florida Üniversitesi’nde siyaset bilimi profesörü olan Michael McDonald, Independent’a yaptığı açıklamada “Daha önce başkanlık seçimleri öncesinde bu kadar çok kişinin oy kullandığını hiç görmemiştik. Keşfedilmemiş bir alandayız” dedi.

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