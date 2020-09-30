Kylie Jenner seksi pozuyla seçmen sayısını artırdı

Kylie Jenner, ABD’deki 3 Kasım seçimleri öncesinde insanları seçmen kaydı yaptırmaya ve oy vermeye çağırmak için sosyal medyayı kullanan ünlülerden biri. Rakamlar ise, katılımın önceki yıllara göre çok daha güçlü olacağını gösteriyor.

TMZ’nin haberine göre vote.org’un önceki güne oranla kullanıcı sayısında %80’lik bir artış yaşandı. Bu da, 48.000 kişinin Kylie’nin postu sayesinde siteye girdiği anlamına geliyor.

Kylie’nin profilindeki link ise ABD’de seçmen kaydı yapılan vote.org adlı web siteye yönlendi. Kylie’nin postu, web sitesi trafiğinde %1.500’lük bir artışa neden oldu.

Kylie, fotoğrafına yazdığı yazıda “Oy vermek için kayıt oldunuz mu? Profildeki linke tıklayın, oy vermek için birlikte plan yapalım” sözleri yer aldı.

Jenner’ın fotoğrafları dokuz milyonun üzerinde beğeni aldı ve bu fotoğraflar önemli bir mesaj taşıyordu: Oy verin!

Pazartesi günü Instagram’da bikinili fotoğraflarını paylaşan ünlü model, milyonlarca takipçisi arasından en az birkaç bin kişinin dikkatini çekeceğini muhtemelen biliyordu.

2016 seçimlerinde 328 milyon Amerikalıdan yalnızca 138 milyonu oy kullanmıştı. 3 Kasım’da yapılacak seçim için şu ana dek 1 milyona yakın oy kullanıldı ki, bu Amerikan tarihindeki en yüksek oy oranı.

Florida Üniversitesi’nde siyaset bilimi profesörü olan Michael McDonald, Independent’a yaptığı açıklamada “Daha önce başkanlık seçimleri öncesinde bu kadar çok kişinin oy kullandığını hiç görmemiştik. Keşfedilmemiş bir alandayız” dedi.



