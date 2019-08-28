Kylie Jenner sevgilisi Travis Scott'u yalnız bırakmadı

Travis Scott'ın müzik dünyasındaki yükselişini konu alan ve Netflix'te yayınlanacak olan Tvaris Scott: Look Mom I Can Fly (Bak Anne, Uçabiliyorum) adlı belgeselin ilk gösterimi Santa Monica'da yapıldı.

Gecede 28 yaşındaki rap yıldızını sevgilisi Kylie Jenner ile minik kızı Stormi de yalnız bırakmadı.

Prömiyere beyaz bir elbiseyle katılan dünyanın en genç milyarderi Jenner, kızı Stormi ile birlikte kırmızı halıda Traviz Scott’a destek verdi.

Stormi, objektifler karşısında annesinin yönlendirmesiyle babasını öperek poz verdi. Scott’a odaklanan belgeselde Kylie Jenner ve kızları Stormi de yer alıyor.



