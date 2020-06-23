Kylie Jenner ve Kendall Jenner kardeşlerden yeni proje!

Dünyanın en ünlü sosyal medya yıldızları arasında yer alan Kendall Jenner ve küçük kardeşi Kylie Jenner yeni bir projeye imza atıyor. Kylie Jenner'e ait kozmetik şirketi Kylie Cosmetics ile ortaklığa giden Kendall Jenner, müthiş bir projeyle geliyor.

Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan yeni koleksiyonda, highlighter ve bronzer stickler, parlatıcı, matlaştırıcı pudra ve far paleti gibi birçok farklı seçenek yer alıyor.

26 Haziran’da satışa çıkacak olan koleksiyon için Kylie Jenner; “Sonunda size çok uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Kendall-Kylie koleksiyonunu gösterdiğim için çok heyecanlı ve mutluyum” dedi.

