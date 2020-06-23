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Kylie Jenner ve Kendall Jenner kardeşlerden yeni proje!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 14:35 | Son Güncelleme

Dünyanın en ünlü isimleri arasında yer alan Kylie ve Kendall Jenner kardeşler, yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Güzel yıldızlar birlikte kozmetik koleksiyonu oluşturdu. Kendall by Kylie Cosmetics adlı koleksiyon 26 Haziran'da satışa çıkacak.

Kylie Jenner ve Kendall Jenner kardeşlerden yeni proje!

Dünyanın en ünlü sosyal medya yıldızları arasında yer alan Kendall Jenner ve küçük kardeşi Kylie Jenner yeni bir projeye imza atıyor. Kylie Jenner'e ait kozmetik şirketi Kylie Cosmetics ile ortaklığa giden Kendall Jenner, müthiş bir projeyle geliyor.

Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan yeni koleksiyonda, highlighter ve bronzer stickler, parlatıcı, matlaştırıcı pudra ve far paleti gibi birçok farklı seçenek yer alıyor.

26 Haziran’da satışa çıkacak olan koleksiyon için Kylie Jenner; “Sonunda size çok uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Kendall-Kylie koleksiyonunu gösterdiğim için çok heyecanlı ve mutluyum” dedi.

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