Kylie Jenner yeni yaşı için arkadaşlarını tatile götürdü! Lüks jetinde...

Dünyanın en gösterişli yıldızlarından biri olan Kylie Jenner, 23. yaşını yeni evinde arka arkaya düzenlediği partilerle kutlamıştı. Bu kutlamalar Jenner'a elbette ki yetmedi.

Kylie Jenner arkadaşlarını özel jetiyle Turks ve Caicos Adaları'na tatile götürdü. Jenner yine farkını ortaya koyarak uçağa binenlere kendi tarzından hediyelere boğdu.



Kylie arkadaşlarına yastık ve siperlikli pembe-beyaz göz maskelerinin yanı sıra kişi başına 14 donut verdi.



Kylie'nin özel jetindeki lüks yolculukta konuklar için Hermes işlemeli battaniyelerle tamamlanmış ten rengi deri koltuklar dikkatlerden kaçmadı.



Kylie, Page Six'e göre, COVID-19 salgınından altı ay önce 50-70 milyon dolar arasında bir maliyetle bir Global Express jet satın aldı.



Kylie'ye doğum günü kaçamağı için Khloe Kardashian, Tristan, kızı Stormi, kız kardeşi Kendall Jenner, kardeşi Rob Kardashian ve arkadaşı Anastasia 'Stassie' Karanikolaou da katıldı.

Kylie Jenner arkadaşlarıyla çıktığı tatilden pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Pembe bikinisiyle pozlar veren Jenner beğeni topladı.



