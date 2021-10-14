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Kyrie Irving’in aşıdan kaybı 15 milyon dolar

14.10.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brooklyn Nets'te forma giyen yıldız basketbolcu Kyrie Irving, aşı olmayı reddetmesi nedeniyle neredeyse yıllık maaşının yarısını kaybedecek.

Kyrie Irving’in aşıdan kaybı 15 milyon dolar

New York eyalet yasaları nedeniyle kapalı alandaki etkinliklere katılmak için zorunlu tutulan Ckoronavirüs aşısını olmayı kabul etmeyen 29 yaşındaki yıldız basketbolcu iç saha maçlarına çıkamayacak. Bu nedenle kadro dışı bırakılan Irving, antrenmanlarını da tek başına sürdürecek ve sadece bu yasağın uygulanmadığı eyaletlerdeki deplasman maçlarında sahaya çıkabilecek.

KAYBI 15 MİLYON DOLAR OLACAK

Yıllık maaşı 33 milyon dolar olan Kyrie Irving'in bu nedenle yaklaşık 15 milyon dolarlık bir kayıp yaşayacağı ifade edildi.

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