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L'Equipe: Galatasaray, Jimmy Durmaz ile imzalıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.06.2019 20:18 | Son Güncelleme

Fransız L'Equipe Gazetesi, Galatasaray'ın Jimmy Durmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı. Jimmy Durmaz daha önce Gençlerbirliği'nde forma giymişti.

L'Equipe: Galatasaray, Jimmy Durmaz ile imzalıyor

Transferde gaza basan ve oyuncuları kampa yetiştirmek için pazarlıklarını sonlandırmak isteyen Galatasaray için Fransa'dan bir transfer haberi daha geldi.

L'Equipe Gazetesi, Galatasaray'ın önümüzdeki saatlerde Jimmy Durmaz ile bir araya geleceğini ve 3 yıllık sözleşmeyi imzalayacağını yazdı. Toulouse taraftarlarının aklından çıkmadığı belirtilen ve biten sözleşmesinin ardından istediği takımlarla görüşebileceği kaydedilen Türk asıllı İsveç Milli oyuncunun Galatasaray'a gitmek istediği vurgulandı.

GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ
Galatasaray'dan imza parasıyla birlikte yıllık 2 milyon Euro talep eden Jimmy Durmaz'a Galatasaray'ın yaptığı son teklif ise 1,5 milyon Euro olmuş ve sonrasında görüşmeler askıya alınmıştı.

SÜPER LİG'İ ÇOK İYİ TANIYOR
Oyuncu geçen sezon Toulouse formasıyla ligde 36 maça çıkarken, 4 gol atıp 1 de asist yaptı. Durmaz, Süper Lig'i tanıyan bir isim. Tecrübeli sol kanat, 2012-14 arasında G.Birliği forması giymiş; 65 maçta 11 gol ve 6 asistle oynamıştı. Durmaz, Toulouse'da ağırlıkla sağ kanat ve forvet arkası oynadı.

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L'Equipe Galatasaray jimmy durmaz

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