La Casa de Papel dizisinin Tokyo’su Ursula Corbero tangalı, üstsüz pozlarıyla yaktı geçti

Dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisinde Tokyo karakterine hayat veren Ursula Corbero, paylaştığı üstsüz fotoğraflarla hayranlarından tam puan aldı.

Teknede tanga bikiniyle poz veren İspanyol oyuncu, iki saat dolmadan 6 bine yakın yorum aldı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Ursula Corbero, tatilin keyfini çıkardı.

Netflix’in fenomen dizisi La Casa De Papel ile birlikte adını dünyaya duyuran Ursula Corbero’nun Instagram’da 21 milyondan fazla takipçisi var. Başarılı oyuncu, takipçilerine sık sık cesur pozlar paylaşıyor.

LA CASA DE PAPEL FİNAL SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix'te yayınlanan 'La Casa de Papel' dizinin beşinci ve final sezonu 10 bölümden oluşacak ve iki parçaya bölünerek ilk yarısı 3 Eylül'de, ikinci yarısının ise 3 Aralık'ta yayınlanacak.

