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La Casa De Papel’in Profesör’ünden yeni dizi: The Pier

DİZİ HABERLERİ  | 04.01.2019 00:59 | Son Güncelleme

La Casa De Papel’in yaratıcısı Álex Pina’nın yeni dizisi The Pier, BluTV'de izleyiciyle buluşacak. The Pier dizisinde başrolü La Casa De Papel’in Profesör’ü Álvaro Morte canlandıracak.

La Casa De Papel’in Profesör’ünden yeni dizi: The Pier

Kısa sürede tüm dünyada fenomene dönüşen La Casa de Papel’in yaratıcısı Álex Pina’nın yeni dizisi The Pier, 19 Ocak’tan itibaren BluTV’de yayınlanacak.

DİZİNİN KONUSU
BluTV’de yayınlanacak dizide, ünlü mimar Alexandra’nın, kocası Oscar’ın ölüm haberini almasıyla hikâye başlayacak. Cinayetten şüphelenilen bu gizemli kayıp, Oscar’ın aslında iki yaşamı olduğunu ortaya çıkaracak.

The Pier (1)

La Casa De Papel’in Profesör’ü Álvaro Morte’nin Oscar olarak izleyici karşısına çıkacağı ve polisiye severlerin yeni tutkunu olacağı The Pier, İspanyol televizyonunun en güçlü oyuncularını bir araya getiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
La Casa De Papel The Pier Alvaro Morte

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