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La Casa De Papel'in 'Raquel'i Itziar Ituno koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 22:49 | Son Güncelleme

La Casa De Papel dizisinde müfettiş Raquel karakterini canlandıran Itziar Ituno, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

La Casa De Papel'in 'Raquel'i Itziar Ituno koronavirüse yakalandı

La Casa De Papel dizisinin öne çıkan oyuncularından Itziar Ituno, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı Instagram’dan bir açıklama yapan Ituno, koronavirüs şüphesiyle hastaneye gittiğini ve yapılan testin pozitif çıktığını söyledi.

‘HAFİFE ALMAYIN, EVDE KALIN’

Hesabından bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Ituno, şunları söyledi:

“Cuma gününden beri ateş ve kuru öksürük gibi semptomlarım vardı. Bugün testin sonuçlarını aldık. Pozitif çıktı. Benim durumum hafif ama bünyesi zayıf insanlar için çok tehlikeliyim. Bu bir saçmalık değil, farkında olun, hafife almayın, hayatı tehlikede olan bir sürü insan var. Bunun ne kadar ilerleyeceğini daha bilmiyoruz. Şimdi dayanışma zamanı. Evde kalın ve başkalarını koruyun! Kendinize iyi bakın.”

rawuell


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Anahtar Kelimeler:
La Casa De Papel, Raquel, Itziar Ituno,

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