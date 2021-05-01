La Casa De Papel’in yeni sezonu ne zaman başlayacak? Fenomen dizinin fragmanı bekleniyor…

İstanbul karakterinin 5. yeni sezonda olup olmayacağı bilinmezken, La Casa De Papel’in yeni sezonu için, dizi izleyicileri sabırsız. Twitter’da da konu ile ilgili bir çok tweet atıldı. La Casa De Papel’in 5. yeni sezon fragmanı iple çekiliyor. En son, Nairobi'nin rehin alınmasıyla Gandia ekiple pazarlık yapar. Profesör ise ekibini kurtarmak için çaresiz bir şekilde plan yapmaya başlar.
La Casa De Papel’in 5. sezon tarihi henüz belli olmadı. 5'inci sezonuyla hayranlarına veda edecek olan La Casa De Papel’in yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizde yer alacak.
La Casa De Papel'deki ekibin kentlerinden oluşan kod adı bulunuyor. Helsinki, Moskova, Lizbon, Tokyo, Berlin, Denver, Rio, Palermo, Stockholm, Nairobi, Oslo gibi şehir isimlerinin bulunduğu La Casa De Papel ile ilgili son zamanlarda "İstanbul" karakterinin de geleceği ileri sürüldü. Fakat konu ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmış değil. Yeni sezon fragmanı ile bu sorular yanıt bulacak.
Yapımcılardan ve Netflix'ten net ve resmî bir açıklama paylaşılmasa da Netflix Türkiye, 20 Eylül 2020'de Twitter’dan paylaştığı post ile yeni sezon için alarm vermişti. Soygun planlarının kilit ismi Mario Urbaneja fotoğrafını paylaşarak mizah yapan Netflix Türkiye, LCDP hayranlarını "Profesör 5.Sezondan bildiriyor" başlıklı fotoğrafla 2020'den 2021'ye yeni sezonun sinyalini vererek heyecan uyandırmıştı.
Dördüncü sezon ile final yapacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Yeni sezonda Nairobi'nin anısının süreceği ve olayların intikam boyutuna taşınacağı da iddia ediliyor. Bu kaybın yeni sezonda Profesör'ü de çileden çıkaracağı ve Profesör'ün faaliyetleri bakımından çok aktif bir sezon olacağı düşünülüyor.
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LA CASA DE PAPEL'E YENİ KARAKTERLER GELİYOR
Patrick Criado ve Miguel Angel Silvestre’nin La Casa De Papel'e dahil olacağı öne sürüldü. Fakat oyuncuların hangi karaktere hayat vereceği henüz bilinmiyor.
LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA YAŞANANLAR
Bölüm özeti: Üzüntü ve öfke, ekip içindeki gerilimi yükseltiyor. Yas tutmakta olan Profesör, tehlikeli ve cüretkâr bir kaçma girişiminde bulunuyor.
bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şoke ediyor. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü hatırlar.
bölüm özeti: Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye iletmek ister. Denver'ın Monica ile Rio'nun dostluğu ile ilgili duyduğu kıskançlık daha da artmıtır.
bölüm özeti: Geçmişte Berlin, Gandia'nın operasyonun başına bela olacağını tahmin eder. Sierra'nın Lizbon'u sorgulaması kişisel bir açıklamaya neden olur.
bölüm özeti: Denver gerçek kimliğini gizleyen birinden yardım ister. Çevrelerindeki tehlike yoğunlaşırken Nairobi ekibini motive etmeye çalışır.
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