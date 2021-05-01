La Casa De Papel’in yeni sezonu ne zaman başlayacak? Fenomen dizinin fragmanı bekleniyor…

İstanbul karakterinin 5. yeni sezonda olup olmayacağı bilinmezken, La Casa De Papel’in yeni sezonu için, dizi izleyicileri sabırsız. Twitter’da da konu ile ilgili bir çok tweet atıldı. La Casa De Papel’in 5. yeni sezon fragmanı iple çekiliyor. En son, Nairobi'nin rehin alınmasıyla Gandia ekiple pazarlık yapar. Profesör ise ekibini kurtarmak için çaresiz bir şekilde plan yapmaya başlar.

LA CASA DE PAPEL 5. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Casa De Papel’in 5. sezon tarihi henüz belli olmadı. 5'inci sezonuyla hayranlarına veda edecek olan La Casa De Papel’in yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizde yer alacak.

LA CASA DE PAPEL’DE İSTANBUL OLACAK MI?

La Casa De Papel'deki ekibin kentlerinden oluşan kod adı bulunuyor. Helsinki, Moskova, Lizbon, Tokyo, Berlin, Denver, Rio, Palermo, Stockholm, Nairobi, Oslo gibi şehir isimlerinin bulunduğu La Casa De Papel ile ilgili son zamanlarda "İstanbul" karakterinin de geleceği ileri sürüldü. Fakat konu ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmış değil. Yeni sezon fragmanı ile bu sorular yanıt bulacak.

5. SEZONDA NELER OLACAK?

Yapımcılardan ve Netflix'ten net ve resmî bir açıklama paylaşılmasa da Netflix Türkiye, 20 Eylül 2020'de Twitter’dan paylaştığı post ile yeni sezon için alarm vermişti. Soygun planlarının kilit ismi Mario Urbaneja fotoğrafını paylaşarak mizah yapan Netflix Türkiye, LCDP hayranlarını "Profesör 5.Sezondan bildiriyor" başlıklı fotoğrafla 2020'den 2021'ye yeni sezonun sinyalini vererek heyecan uyandırmıştı.