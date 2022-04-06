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La Case de Papel oyuncusuna ödül veren Cansu Dere kimdir? Cansu Dere kaç yaşında, nereli? Cansu Dere evli mi?

06.04.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cansu Dere, La Case De Papel dizisinin yıldızı Najwa Nimri'ye ödül verdi. Türkiye'de La Case De Papel dizisi hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip. Son zamanlarda da Sadakatsiz dizisi ile gündemden düşmeyen başarılı oyuncu Cansu Dere'nin La Case De Papel dizisinin yıldızı Najwa Nimri'ye ödül vermesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Cansu Dere'yi tanımayan yoktur ama biz yine de başarılı oyuncunun hayatına dair kısa bir özet geçelim dedik! İşte haberin detayları...

La Case de Papel oyuncusuna ödül veren Cansu Dere kimdir? Cansu Dere kaç yaşında, nereli? Cansu Dere evli mi?

Cansu Dere, La Case De Papel dizisinin sevilen oyuncusu Najwa Nimri'ye ödül verdi. Tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata'da, Cansu Dere sahneye çıkarak dizi dalında 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü Dere, La Case De Papel dizisinin yıldızı Najwa Nimri'ye takdim etti. Cansu Dere, güzelliği ve zarifliğiyle gecede dikkatleri üzerine topladı. La Case De Papel dizisinin yıldızına ödül veren Cansu Dere hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı. Cansu Dere'ye dair merak edilen detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...

CANSU DERE KİMDİR?

Cansu Dere 14 Ekim 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Anne tarafından İzmir, İstanbul ve Selanik kökenli, baba tarafından ise Bulgaristan kökenlidir. Dere, ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Miss Turkey 3. güzeli oldu ve profesyonel mankenliğe adım attı. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü yarıda bırakan Cansu Dere, mankenlik mesleğine ağırlık verdi. Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan ve Dilek Hanif gibi moda tasarımcılarının defilelerinde yer aldı.

CANSU DERE DİZİLERİ

  • Metro Palas
  • Alacakaranlık
  • Güz Yangını
  • Avrupa Yakası
  • Sıla
  • Altın Kızlar
  • Ezel (Eyşan)
  • Muhteşem Yüzyıl
  • Anne
  • Ferhat ile Şirin
  • Şahsiyet
  • Sadakatsiz

CANSU DERE FİLMLERİ

  • Kabuslar Evi: Takip
  • Son Osmanlı Yandım Ali
  • Acı Aşk
  • Casus Kızlar
  • Yahşi Batı
  • El Yazısı
  • Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

CANSU DERE EVLİ Mİ?

Ünlü oyuncu Cansu Dere, 2022 yılı itibarıyla 42 yaşındadır ve bekardır. Dere 1.76 metre boyunda, 50 kilo ve terazi burcudur.

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Anahtar Kelimeler:
La Casa De Papel dizisi Cansu Dere
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