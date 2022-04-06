La Case de Papel oyuncusuna ödül veren Cansu Dere kimdir? Cansu Dere kaç yaşında, nereli? Cansu Dere evli mi?

Cansu Dere, La Case De Papel dizisinin sevilen oyuncusu Najwa Nimri'ye ödül verdi. Tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata'da, Cansu Dere sahneye çıkarak dizi dalında 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü Dere, La Case De Papel dizisinin yıldızı Najwa Nimri'ye takdim etti. Cansu Dere, güzelliği ve zarifliğiyle gecede dikkatleri üzerine topladı. La Case De Papel dizisinin yıldızına ödül veren Cansu Dere hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı. Cansu Dere'ye dair merak edilen detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...

CANSU DERE KİMDİR?

Cansu Dere 14 Ekim 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Anne tarafından İzmir, İstanbul ve Selanik kökenli, baba tarafından ise Bulgaristan kökenlidir. Dere, ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Miss Turkey 3. güzeli oldu ve profesyonel mankenliğe adım attı. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü yarıda bırakan Cansu Dere, mankenlik mesleğine ağırlık verdi. Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan ve Dilek Hanif gibi moda tasarımcılarının defilelerinde yer aldı.

CANSU DERE DİZİLERİ

Metro Palas

Alacakaranlık

Güz Yangını

Avrupa Yakası

Sıla

Altın Kızlar

Ezel (Eyşan)

Muhteşem Yüzyıl

Anne

Ferhat ile Şirin

Şahsiyet

Sadakatsiz

CANSU DERE FİLMLERİ

Kabuslar Evi: Takip

Son Osmanlı Yandım Ali

Acı Aşk

Casus Kızlar

Yahşi Batı

El Yazısı

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

CANSU DERE EVLİ Mİ?

Ünlü oyuncu Cansu Dere, 2022 yılı itibarıyla 42 yaşındadır ve bekardır. Dere 1.76 metre boyunda, 50 kilo ve terazi burcudur.

