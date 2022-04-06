La Case de Papel oyuncusuna ödül veren Cansu Dere kimdir? Cansu Dere kaç yaşında, nereli? Cansu Dere evli mi?

Cansu Dere, La Case De Papel dizisinin sevilen oyuncusu Najwa Nimri'ye ödül verdi. Tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata'da, Cansu Dere sahneye çıkarak dizi dalında 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü Dere, La Case De Papel dizisinin yıldızı Najwa Nimri'ye takdim etti. Cansu Dere, güzelliği ve zarifliğiyle gecede dikkatleri üzerine topladı. La Case De Papel dizisinin yıldızına ödül veren Cansu Dere hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı. Cansu Dere'ye dair merak edilen detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...
Cansu Dere 14 Ekim 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Anne tarafından İzmir, İstanbul ve Selanik kökenli, baba tarafından ise Bulgaristan kökenlidir. Dere, ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Miss Turkey 3. güzeli oldu ve profesyonel mankenliğe adım attı. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü yarıda bırakan Cansu Dere, mankenlik mesleğine ağırlık verdi. Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan ve Dilek Hanif gibi moda tasarımcılarının defilelerinde yer aldı.
Ünlü oyuncu Cansu Dere, 2022 yılı itibarıyla 42 yaşındadır ve bekardır. Dere 1.76 metre boyunda, 50 kilo ve terazi burcudur.
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