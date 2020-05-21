La Liga 12 Haziran Cuma günü başlıyor!

İspanya La Liga yönetimi kurulu başkanı Javier Tebas, liglerin başlangıç tarihini açıkladı.

"12 HAZİRAN CUMA"

Yapılan açıklamada İspanya La Liga'nın 12 Haziran Cuma günü başlayacağı ve ilk maçın Sevilla - Real Betis olacağı belirtildi. Detaylı maç takvimi en yakın zamanda kulüplere iletileceği gelen haberler arasında.

"EKSTRA BİR TEŞVİK OLACAK”

La Liga başlangıcı için konuşan Sevilla spor direktörü Monchi: “La Liga'nın geri dönmesi için bu derbiden daha iyi bir seçenek olamazdı. Hepimiz futbolun geri dönmesini dört gözle bekliyoduk. İlk maçın derbi olması sebebiyle hepimiz için ekstra bir teşvik olacak.” ifadelerini kullandı.

