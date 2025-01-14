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La Liga'da bahis skandalı! Gözaltına alındı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
14.01.2025 17:38
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İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen, "Kike" lakaplı İspanyol defans oyuncusu Enrique Jesus Salas, bahis oyunlarında sahtecilik suçundan gözaltına alındı.

La Liga'da bahis skandalı! Gözaltına alındı

İspanyol basınındaki yer alan haberlerde, Kike Salas'ın geçen yıl oynadığı bazı maçlarda sarı kart görerek futbol bahis oyunlarında haksız kazanç sağlamak için iki arkadaşıyla anlaştığı iddia edildi.

BAHİS İDDİASI

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Salas'ın geçen sezon 9 maçta 7 sarı kart gördüğü ve suçlamaların şimdilik sadece sezon sonundaki maçlarla bağlantılı olduğu kaydedildi. İspanyol futbolcunun bazı maçlarda bilerek sarı kart gördüğü ve bununla ilgili oynanan bahislerden haksız kazanç sağladığı ileri sürülüyor.

SERBEST BIRAKILDI

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Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Sevilya kentinde bugün gözaltına alınan İspanyol futbolcunun, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Sevilla Kulübü ve Kike Salas iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

LAZIO'NUN TRANSFER GÖZDESİ

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İtalya'nın Lazio kulübünün transfer listesinde olduğu ileri sürülen 22 yaşındaki Salas, aralık ayında Sevilla ile Haziran 2029'a kadar sözleşme uzatmıştı.

Anahtar Kelimeler:
bahis ispanya la liga sevilla
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