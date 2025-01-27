La Liga'da dün gece bir şey yaşandı! Barcelona 14'te 3-0'a getirdiği maçta Valencia'yı 7-1 mağlup etti... Rakibine kabus gibi çöktü!

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Barcelona sahasında Valencia'yı konuk etti. Lluis Compnys Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tam 8 gol atılırken kazanan 7-1'lik tarihi skorla Barcelona oldu.
Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 3'te Frenkie de Jong, 8'de Ferran Torres, 14'te Raphinha, 24 ve 45+4'te Fermin Lopez, 66'da Robert Lewandowski ile 75.dakikada Tarrega'nın kendi kalesine attığı gollerle geldi.
Valencia'nın tek golünü ise 59'da Hugo Duro kaydetti.
Barcelona, Hansi Flick'in yönetiminde çıktığı 32 maçta 101. gole ulaştı. Katalanlar, ligde 4 maç sonunda galip geldi.
Barcelona, bu galibiyetin ardından puanını 42'ye yükseltti. Valencia, 16 puanda kaldı. İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Alaves'i konuk edecek. Valencia, Celta Vigo'yu ağırlayacak.
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