La Liga'da dün gece bir şey yaşandı! Barcelona 14'te 3-0'a getirdiği maçta Valencia'yı 7-1 mağlup etti... Rakibine kabus gibi çöktü!

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Barcelona sahasında Valencia'yı konuk etti. Lluis Compnys Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tam 8 gol atılırken kazanan 7-1'lik tarihi skorla Barcelona oldu.

14 DAKİKADA 3 GOL...

Barcelona'ya galibiyeti getiren goller 3'te Frenkie de Jong, 8'de Ferran Torres, 14'te Raphinha, 24 ve 45+4'te Fermin Lopez, 66'da Robert Lewandowski ile 75.dakikada Tarrega'nın kendi kalesine attığı gollerle geldi.

Valencia'nın tek golünü ise 59'da Hugo Duro kaydetti.

4 MAÇLIK SERİ

Barcelona, Hansi Flick'in yönetiminde çıktığı 32 maçta 101. gole ulaştı. Katalanlar, ligde 4 maç sonunda galip geldi.

Barcelona, bu galibiyetin ardından puanını 42'ye yükseltti. Valencia, 16 puanda kaldı. İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Alaves'i konuk edecek. Valencia, Celta Vigo'yu ağırlayacak.