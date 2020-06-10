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La Liga'da heyecan başlıyor

İSPANYA HABERLERİ  | 10.06.2020 14:53 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınından dolayı mart ayında ertelenen La Liga, 11 Haziran Perşembe günü oynanacak Sevilla - Real Betis karşılaşmasıyla ile start alacak.

La Liga'da heyecan başlıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen La Liga'da heyecan seyircisiz olarak 11Haziran Perşembe günü başlayacak. La Liga yönetimi, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, maçların süresiz olarak durdurulduğunu belirtmişti.

Takımlar, antrenmanlara 7 Mayıs'tan itibaren tesislerinde başladı. Lig 28. hafta müsabakalarıyla devam edecek. Haftasının açılış maçında TSİ 23.00'te Sevilla ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Lider Barcelona, cumartesi günü deplasmanında Mallorca ile oynayacak. Real Madrid ise pazar günü evinde Eibar'la mücadele edecek.

Ligde geride kalan 27 haftada Barcelona 58 puanla zirvede bulunurken, 56 puanla Real Madrid ikinci, Sevilla da 47 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

LA LİGA'DA 28. HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:

11 HAZİRAN PERŞEMBE

24.23.00 Sevilla - Real Betis

12 HAZİRAN CUMA

20.30 Granada - Getafe
23.00 Valencia - Levante

13 HAZİRAN CUMARTESİ

15.00 Espanyol - Deportivo
18.00 Celta Vigo - Villarreal
20.30 Leganes - Valladolid
23.00 Real Mallorca - Barcelona

14 HAZİRAN PAZAR

15.00 Athletic Bilbao - Atletico Madrid
20.30 Real Madrid - Eibar
23.00 Real Sociedad - Osasuna

(İHA)

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