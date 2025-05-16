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La Liga'da insanlık dışı olay! Barcelona-Espanyol derbisinde arabayla taraftarları ezdi

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Begüm Özkaynak

La Liga'da Barcelona'nın şampiyonluk maçında Espanyol derbisinde insanlık dışı bir olay gündeme damga vurdu. RCDE stadyumu çevresinde maç oynandığı sırada taraftarlar arasında tansiyon yükseldi. Önü kesilen bir araç, ani şekilde hızlanarak taraftar kalabalığının üzerine sürdü. İşte detaylar...

Barcelona ile Espanyol'un karşılaştığı La Liga derbisinde saha dışı karıştı. Stat çevresinde yaşanan korkunç olayda, önü kesilen bir araç son sürat kalabalığın arasına daldı.

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RCDE stadyumunun çevresinde yaşanan skandal olayda yaralıların olduğu bildirildi.

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Öte yandan, derbi mücadelesi kısa süreliğine durdurulurdu.

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13 KİŞİ YARALANDI

İspanya’nın Barselona kentinde Espanyol ile Barselona futbol takımları arasındaki maç öncesi bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına daldı. Espanyol stadyumunun dışında yaşanan olayda 13 kişi yaralandı. Polis, ilk açıklamasında bir kadın sürücünün aracının kontrolünü kaybettiğini söyledi.

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Görüntülerde, aracın kalabalığın arasında kaldığı ve taraftarlar tarafından fırlatılan çeşitli nesneler ile hasar aldığı görüldü.

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Sürücünün daha sonra aniden hızlanarak kalabalığın arasına dalması da görüntülere yansıdı. Araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Espanyol Araç Derbi barcelona
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