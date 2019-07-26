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La Liga'da maç günü tartışması

İSPANYA HABERLERİ  | 26.07.2019 20:03 | Son Güncelleme

İspanya Futbol Federasyonu'ndan sorumlu hakimin aldığı, La Liga La Liga 1/2/3 maçlarının sadece cumartesi ve pazar günleri oynanabileceği yönündeki karar, tartışmalara neden oldu.

La Liga'da maç günü tartışması

RFEF'in bünyesinde bulunan ve lig karşılaşmalarıyla ilgili yasal kararları alan maç kurulu hakimi Carmen Perez, federasyonun onayladığı lig fikstürü takvimindeki gün ve saatlerle uyuşmadığı gerekçesiyle La Liga ve La Liga 1/2/3 maçlarının cuma ve pazartesi akşamları oynanamayacağını duyurdu.

Hakim Perez, RFEF'in özel bir kararı olmadıkça lig maçlarının cumartesi ve pazar günü oynanması gerektiğini, takvime La Liga'nın karar vereceğini belirtti.

La Liga kurumu ise RFEF'in kararına sert tepki göstererek, "Bu karar, maç yayın haklarıyla ilgili 2 milyar avrodan fazla bedelle imzalanmış sözleşmeleri tehlikeye atar. Maç günlerine ve saatlerine karar verme yetkisi sadece La Liga'dadır." açıklamasını yaptı.

RFEF ile La Liga kurumlarını karşı karşıya getiren maç günleri tartışmasıyla ilgili sorun, 7 Ağustos'ta görülecek davayla nihai olarak çözüme kavuşacak.

İspanyol basını, RFEF'in aldığı kararın değişmemesi halinde, maç canlı yayınlarından dolayı imzalanan ve cuma ile pazartesi günlerinin de dahil olduğu sözleşmelerin iptali durumunda La Liga'nın büyük rakamlarda tazminat ödeyebileceğini iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
La Liga İspanya Futbol Federasyonu

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