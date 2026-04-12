La Liga engelini böyle aşacaklar! Barcelona'nın şok Osimhen planı

Barcelona, Galatasaray formasıyla fırtınalar estiren Victor Osimhen’i kadrosuna katmak için futbol tarihinin en büyük temizliklerinden birine hazırlanıyor. La Liga’nın katı mali kuralları nedeniyle eli kolu bağlanan Katalan devi, 100 milyon Euro’yu aşması beklenen bu transferi finanse etmek için mevcut kadrosundan 5 yıldızı feda etmeye karar verdi.

İşte Afrik Foot'un haberine göre Osimhen operasyonu için satış listesine konulan o isimler...

LA LİGA ENGELİ! "SATMADAN ALAMAZSIN!"

Barcelona'da yüzyılın transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Galatasaray’daki performansıyla dünya devlerini peşine takan Victor Osimhen için Katalan devi, tarihinin en zorlu ekonomik kararlarından birini vermeye hazırlanıyor. La Liga’nın "Demir Yumruk" lakaplı mali denetimleri, Barça’yı bir seçim yapmaya zorluyor: Ya mevcut yıldızlar kalacak ya da Osimhen gelecek.

Barcelona’nın önündeki en büyük engel, La Liga Başkanı Javier Tebas’ın taviz vermediği mali kurallar. Kulübün maaş limitlerini aşmaması ve transfer yapabilmesi için her büyük hamleyi, giden bir oyuncuyla dengelemesi şart. 100 milyon Euro’yu aşması beklenen Osimhen transferi, Barça için mevcut kadroda bir "temizlik" yapılması anlamına geliyor.

BARCELONA’DA "OSIMHEN" TEMİZLİĞİ: KİMLER GİDİYOR?

Katalan ekibi, bütçede yer açmak için hem bonservis geliri elde etmeyi hem de devasa maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor. Listede dokunulmaz gözüken isimlerin bile olması dikkat çekiyor:

Jules Kounde: Premier Lig devlerinin radarındaki savunmacı için pazarlık masası 80 milyon Euro’dan açılacak. Barcelona'nın en büyük kozu.

Ferran Torres: Rotasyon oyuncusu konumuna düşen Torres için beklenen gelir 50 milyon Euro.

Frenkie de Jong: Sahada kilit isim olsa da astronomik maaşı onu bir numaralı hedef haline getiriyor. 45 milyon Euro bonservis ve maaş tasarrufu planlanıyor.

Robert Lewandowski: Kariyerinin sonuna yaklaşan Polonyalı golcüden bonservis beklenmese de, on milyonlarca Euro’luk maaş yükü Osimhen'in yolunu açacak.

Marc Casado: Genç yetenek, çekirdek kadroyu bozmadan 20 milyon Euro ve üzeri bir gelir getirmesi için satış listesinde.

Finansal Operasyon: Hedef 100 Milyon Euro+

Barcelona yönetimi, bu beş isimle yolları ayırarak hem bonservis geliriyle Osimhen'in çıkış maddesini karşılamayı hem de La Liga yönetiminden transfer için yeşil ışık almayı amaçlıyor. Eğer plan işlerse, Barça önümüzdeki sezon hücum hattını tamamen Osimhen üzerine kuracak.

140 MİLYON EURO!

Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen için rekor seviyede bir bonservis talep ediyor. Sarı-kırmızılılar, 140 milyon euronun altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacak.