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La Liga'nın Başkanı Javier Tebas: Ronaldo etkilemedi, Messi gitse farklı olurdu

İSPANYA HABERLERİ  | 18.06.2020 21:55 | Son Güncelleme

La Liga'nın Başkanı Javier Tebas, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılığının lige etkisi hakkında konuştu.

La Liga'nın Başkanı Javier Tebas: Ronaldo etkilemedi, Messi gitse farklı olurdu

La Liga'nın Başkanı Javier Tebas, Real Madrid'den Ronaldo'nun ayrılığının ligi etkilemediğini söyledi.

Bir radyoda konuşan başkan, "Cristiano'nun ayrılığı Madrid'de bir etki bıraksa da, La Liga için neredeyse sıfır etkisi oldu. Ama Messi ayrılsa, çok fakrlı olurdu. Messi, futbol tarihinin en iyisi. Ligimizde onun gibi bir oyuncu olduğu için şanslıyız. İspanya Ligi'nin bir ikonu artık ve onun kariyerini bizde bitirmesini isterim. Onun bize verdiği değer çok başka" dedi.

Cristiano Ronaldo, 2018 yazında 117 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer olarak büyük şaşkınlık yaratmıştı. (AA)

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