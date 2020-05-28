La Liga'nın başlama tarihi belli oldu

La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin 11 Haziran Perşembe günü Sevilla - Real Betis derbisiyle yeniden başlayacağını açıkladı.
Hem La Liga, hem de Segunda Liga'da tüm maçların ise 19 Haziran'da tamamen başlayacağını duyurdu.
İşte La Liga tarafından alınan açıklamalar...
Hem hafta içerisinde, hem hafta sonunda her gün maç oynanacak. Fikstür, bu programa göre yeniden düzenlenecek.
İkinci Lig sona erdikten sonra 2 Ağustos'a kadar yükselme maçları sona erecek.
Planlanan sağlık protokolü, korunacak ve bunun üstünden devam edilecek.
1 Haziran'dan itibaren takım halinde antrenmanlar başlayacaktır.
İspanya Finansal Fair Play kuralları, kulüplerin yaşadığı zorlukları nedeniyle rafa kaldırılmıştır.
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