La Liga'nın başlama tarihi belli oldu

La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin 11 Haziran Perşembe günü Sevilla - Real Betis derbisiyle yeniden başlayacağını açıkladı.

Hem La Liga, hem de Segunda Liga'da tüm maçların ise 19 Haziran'da tamamen başlayacağını duyurdu.

İşte La Liga tarafından alınan açıklamalar...