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La Liga'nın başlama tarihi belli oldu

İSPANYA HABERLERİ  | 28.05.2020 18:51 | Son Güncelleme

İspanya'da birinci ve ikinci ligler, 11 Haziran'da Sevilla derbisiyle start alacak.

La Liga'nın başlama tarihi belli oldu

La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin 11 Haziran Perşembe günü Sevilla - Real Betis derbisiyle yeniden başlayacağını açıkladı.

Hem La Liga, hem de Segunda Liga'da tüm maçların ise 19 Haziran'da tamamen başlayacağını duyurdu.

İşte La Liga tarafından alınan açıklamalar...

  • Hem hafta içerisinde, hem hafta sonunda her gün maç oynanacak. Fikstür, bu programa göre yeniden düzenlenecek.

  • İkinci Lig sona erdikten sonra 2 Ağustos'a kadar yükselme maçları sona erecek.

  • Planlanan sağlık protokolü, korunacak ve bunun üstünden devam edilecek.

  • 1 Haziran'dan itibaren takım halinde antrenmanlar başlayacaktır.

  • İspanya Finansal Fair Play kuralları, kulüplerin yaşadığı zorlukları nedeniyle rafa kaldırılmıştır.

  • Bulaşıyı önlemek için maksimum kontrol ve güvenlik devam edecek.
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