Ladik Akdağ’da kayak keyfi

Kış turizminin önemli adreslerinden Akdağ Kayak Merkezi’nde, pandemiden dolayı ilgi geçen yıla göre az olsa da kayak severler, eşsiz manzara altında spor, eğlence ve adrenalin keyfi yaşadı.

Orta Karadeniz Bölgesi’nin en önemli kayak merkezlerinden Akdağ Kayak Merkezi, hafta başından bu yana etkili olan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Samsun şehir merkezine 84, Samsun-Ankara karayoluna 24, ilçe merkezine ise 7 kilometre uzaklıkta olan Akdağ Kayak Merkezi, 1400 metre pist ve 1360 metre telesiyej uzunluğuyla kayak severlerin ilgi odağı oldu. 1500-1770 metre rakım aralığında kayak yapılan merkez, kar yağışının etkili olduğu bu günlerde vatandaşların ilgisini çekti.

Korona virüsü salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesini fırsat bilen öğrenciler, kar özlemlerini Akdağ Kayak Merkezi’nde giderdi. Samsun merkez ve ilçeleri ile bölge illerden gelen çok sayıda vatandaş, spor, eğlence ve adrenalin keyfi yaşadı. Tesise gelen aileler ve çocuklar ile kayakçılar dağın zirvelerinden kaymanın heyecanını yaşadı.

Grup ve bireysel olarak kayak merkezine gelen vatandaşlar, genellikle tesisten kiraladıkları kızaklar ile tepeden aşağıya doğru kayarak, adrenalin yaşadı. Her kış mutlaka Akdağ’a geldiklerini belirten vatandaşlar, tesisin yapılmasında emeğe geçenlere teşekkür ederek, karda kaymanın insanları gündelik hayatın stresinden uzaklaştırdığını ifade etti.

