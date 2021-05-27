Lady Gaga'dan bikinili cesur poz!

Lady Gaga pek çok ünlünün aksine evinin bahçesinde güneşin tadını çıkardı. Gaga tanga bikinisini giyip Malibu'daki evinde poz verdi.

Güneş banyosu yapan Gaga kıvrımlarını sergilediği pozuyla hayranlarından beğeni aldı.

Mavi bikinisiyle üst üste pozlarını paylaşan Gaga açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

Gaga geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla herkesi çok üzmüştü. Daha önce 19 yaşındayken tecavüze uğradığını tecavüze uğradığını açıklayan Lady Gaga, yeni yaptığı açıklamada, "Aylarca süren istismarın sonunda hamile kaldım ve beni ailemin evinin yolunda bir köşede bıraktı" demişti.



