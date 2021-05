Lady Gaga: Tecavüz sonucu hamile kaldım

Lady Gaga, Prens Harry ve Oprah Winfrey'in beraber hazırladığı "The Me You Can't See" (Göremediğin Ben) isimli programın ilk konuğu oldu. Şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşındayken uğradığı tecavüz sonrası yaşadığı kötü günleri anlattı.

Aylarca aynı kişi tarafından istismar edildiğini söyleyen Lady Gaga "Sürekli kustuğum ve rahatsız olduğum için hamile hâlimde beni ailemin evinin yolunda bıraktı" ifadelerini kullandı.

Gaga, "19 yaşındaydım ve sektörün içindeydim. Bir yapımcı bana 'Kıyafetlerini çıkar' dedi. 'Hayır' dedim ve gittim. Onlar bana, tüm müzik kayıtlarımı yakacaklarını söylediler ve durmadılar. Bana sormayı bırakmadı ve ben dondum kaldım. Hatırlayamıyorum" dedi.

"AYLARCA KİLİTLİ KALDIM"

Ağlayarak yaşadıklarını anlatan ve müzik yapımcısının ismini vermeyeceğini söyleyen Gaga "MeToo hareketini anlıyorum. İnsanların anlatarak rahatladığını anlıyorum ama ben öyle değilim. Ben bu insanla asla karşı karşıya gelmek istemiyorum. Sistem çok istismarcı ve tehlikeli" dedi.

Lady Gaga, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendi vücudumu hissedemiyordum. Önce tam anlamıyla acı hissettim, sonra uyuştum. Sonra haftalarca hasta oldum. Anladım ki yaşadığım acı, o kişinin beni kustuğum ve hasta olduğum için hamile bir şekilde ailemin evinin yolundaki bir köşede bıraktığı acıyla aynıydı. Aylarca o stüdyonun içinde kilitli bir şekilde istismara uğramıştım."