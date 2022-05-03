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Lady Gaga uzun zamandır beklenen yeni şarkısını yayınladı

03.05.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lady Gaga'nın uzun zamandır beklenen yeni şarkısı ‘Hold My Hand’ yayınlandı. Gaga'nın yeni şarkısı yakında vizyona girecek 'Top Gun: Maverick'te de yer alıyor.

Lady Gaga uzun zamandır beklenen yeni şarkısını yayınladı

Ünlü şarkıcı Lady Gaga dün gece yarısı, uzun zamandır beklenen yeni şarkısı ‘Hold My Hand’i yayınladı.

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36 yaşındaki Grammy ve Oscar ödüllü sanatçının yeni şarkısı, yakın zamanda vizyona girecek olan ve başrollerinde Tom Cruise ve Miles Teller’in yer aldığı drama filmi 'Top Gun: Maverick'te de yer alıyor.

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Gaga’nın yeni şarkısında, “Bu gece ağla, ama elimi bırakma, söz ver, elimi tut yeter” gibi duygusal dizeler dikkat çekiyor.
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Öte yandan 'Top Gun: Maverick' filmi 27 Mayıs'ta vizyonda olacak.

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