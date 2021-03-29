Lady Gaga'ya sevgilisinden dev çiçekle 35. yaş kutlaması

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, dün 35 yaşına girdi. Sanatçının yeni yaşını erkek arkadaşı Michael Polansky dev çiçek buketiyle kutladı. Polansky, House of Gucci filminin çekimleri için İtalya’da bulunan Lady Gaga’ya hediyesini Amerika’dan gönderdi.

Lady Gaga, dev çiçek buketiyle çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, “Erkek arkadaşınız doğum gününüz için Roma’ya çiçek gönderdiğinde... Seni seviyorum tatlım. Seninle ve köpeklerimizle evde olmayı iple çekiyorum, tüm ihtiyacım bu” mesajını yazdı.

2019’da nişanlısı Christian Carino'dan ayrılan Lady Gaga, Michael Polansky ile birlikteliğini Şubat 2020’de yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

Harvard Üniversitesi’nden mezun olan Polansky, The Parker Group adlı şirketin CEO'su. Ayrıca Facebook'un kurucu ortaklarından Sean Parker'la Institute For Cancer Immunotherapy'de çalışıyor.

