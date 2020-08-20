Lahana sarması tarifi: İddia ediyoruz daha önce böylesini yemediniz

Beyaz lahananın en güzel hali şüphesiz ki sarmasıdır. Bilinmeyen bir tarif değildir ancak herkes iç harcını lezzetli bir şekilde hazırlayamaz ve çoğu zaman lahana pişse bile sert kalabilir. İşte tüm bu kötü olasılıkları ortadan kaldıracak harika bir reçete ile karşınızdayız. Pratik ve lezzeti yerinde lahana sarması tarifi için kalem, kağıdı hazırlayın. Püf noktalarını ise kesinlikle atlamayın!
Bir adet orta boy beyaz lahana
2 bardak dolmalık pirinç
3 adet rendelenmiş domates
2 adet kabukları soyulmuş minik minik doğranmış domates
Bir çay bardağı zeytinyağı
4 adet kuru soğan
Birkaç yaprak doğranmış taze fesleğen
Birkaç yaprak taze nane
Birkaç dal dereotu
Birkaç dal maydanoz
3 adet kesme şeker
Tuz
Karabiber
Yenibahar
Lahana sarması tarifi için ilk olarak lahanaları haşlamakla işe başlayacağız. Lahanayı yıkayın ve yapraklarını ayırın.
Büyük bir tencerenin içine su koyun ve kaynatın. Su kaynayınca yaprakları parça parça suya koyun. Yapraklar hafif bir şekilde yumuşayana kadar haşlayın.
Haşlanan yaprakları süzün. Lahana sarması içi için derin ve büyük bir tavaya yağı koyun, ısıtın. Yağ tamamen ısındıktan sonra yemeklik doğradığınız soğanları tavaya alın ve kavurun.
Soğanlar pembeleştikten sonra içine rendelenmiş doğranmış domatesleri tavaya ilave edin. Domatesler suyunu çektikten sonra pirinci, şekeri ve tuzu ekleyip kavurmaya devam edin.
Birkaç dakika sonra bir çay bardağı su koyun ve tavanın kapağını kapatarak kısık ateşte 5 dakika pişirin.
Tavayı ocaktan alın. İçine ince ince kıyılmış tüm yeşillikleri ve baharatları ilave ederek harmanlayın. İç harcı ılıması için bir 10 dakika kadar dinlendirin.
Lahana yapraklarında iti damarlar varsa bunları bıçak yardımıyla temizlemelisiniz. Lahana yaprakları çok büyük olduğu için ikiye kesebilirsiniz.
Yaprakların içine iç harcından bir miktar koyun ve sarın. Tencerenin dibine birkaç adet yaprak serin. Tüm yaprakları sardıktan sonra aralıksız bir şekilde tencereye dizin.
Yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım adet limon suyu, 2 yemek kaşığı tahin, 3 su bardağı ılık su ve tuzu bir kasede çırpın. Sosu sarmaların üzerinde gezdirin.
Tencereyi ocağa koyun ve yüksek ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca altını kısın. Kısık ateşte sarmaları pişirin. Afiyet olsun.
Lahanaları haşlarken sert bırakmamaya özen gösterin. Aksi halde iyi pişmeyecektir.
Lahananın damarları çok kalınsa mutlaka bıçak yardımıyla temizlemelisiniz. Lahananın tabanı yanmaması için tencerenin dibine lahana yaprakları dizmelisiniz.
Zeytinyağlı lahana sarması tarifinin lezzetli olması için bol zeytinyağı ve limon suyu kullanmalısınız.
Lahana sarması tarifi birden farklı şekilde pişirilebilir. En sık tercih edilenler ise şöyle; etli lahana sarması tarifi, kıymalı lahana sarması tarifi, zeytinyağlı lahana sarması tarifi ve bulgurlu lahana sarması tarifi.
Bir adet lahana sarması ortalama 32 kaloridir.
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