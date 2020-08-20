Lahana sarması tarifi: İddia ediyoruz daha önce böylesini yemediniz

Beyaz lahananın en güzel hali şüphesiz ki sarmasıdır. Bilinmeyen bir tarif değildir ancak herkes iç harcını lezzetli bir şekilde hazırlayamaz ve çoğu zaman lahana pişse bile sert kalabilir. İşte tüm bu kötü olasılıkları ortadan kaldıracak harika bir reçete ile karşınızdayız. Pratik ve lezzeti yerinde lahana sarması tarifi için kalem, kağıdı hazırlayın. Püf noktalarını ise kesinlikle atlamayın!

LAHANA SARMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir adet orta boy beyaz lahana

2 bardak dolmalık pirinç

3 adet rendelenmiş domates

2 adet kabukları soyulmuş minik minik doğranmış domates

Bir çay bardağı zeytinyağı

4 adet kuru soğan

Birkaç yaprak doğranmış taze fesleğen

Birkaç yaprak taze nane

Birkaç dal dereotu

Birkaç dal maydanoz

3 adet kesme şeker

Tuz

Karabiber

Yenibahar

LAHANA SARMASI NASIL YAPILIR?

Lahana sarması tarifi için ilk olarak lahanaları haşlamakla işe başlayacağız. Lahanayı yıkayın ve yapraklarını ayırın.

Büyük bir tencerenin içine su koyun ve kaynatın. Su kaynayınca yaprakları parça parça suya koyun. Yapraklar hafif bir şekilde yumuşayana kadar haşlayın.

Haşlanan yaprakları süzün. Lahana sarması içi için derin ve büyük bir tavaya yağı koyun, ısıtın. Yağ tamamen ısındıktan sonra yemeklik doğradığınız soğanları tavaya alın ve kavurun.