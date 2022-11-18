Lahana Sarması tarifi: MasterChef Lahana Sarması nasıl yapılır? Vazgeçilmez lezzet

Birçok kişinin favori yemeğinden olam sarma, lahanayla yapıldığında da bir o kadar leziz oluyor. Yapması biraz zahnetli olsa da yemesi de bir o kadar keyifli. Peki lahana Sarması nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte lahana sarması tarifi...

LAHANA SARMASI MALZEMELERİ

1 orta boy lahana

Tuz

İç harcı:

1 su bardağı pirinç

1 orta boy soğan

1 tatlı kaşığı salça

Tuz

Kimyon

Karabiber

Nane

Pul biber

Maydanoz

Sıvı yağ

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 su bardağı sıcak su

Tuz

LAHANA SARMASI TARİFİ

Tencereye su alın ve kaynatmaya başlayın. Kaynadıktan sonra azıcık tuz atın ve lahanayı fazla küçük olmayacak şekilde parçalara ayırıp kaynamış suda haşlayın. Haşlanan lahanaları soğuk suda yıkayın ve süzgeçe alın.

Tavanın içine sıvı yağ ekleyin ve ince doğranmış soğanı kavurun. Ardından salça ve baharatları katın. Bir çay bardağı kadar su ekledikten sonra tavayı ocaktan alın. İnce kıyılmış maydanozu ekleyin. Lahanalardan bir sarımlık parçalar kopardıktan sonra bir ucuna iç harcın da ekleyin ve rulo gibi uzunlamasına sarıp tencereye dizmeye başlayın.

Tencere dolduğunda üzerine zeytinyağı, tuz ve salça koyup 3-4 su bardağı kadar sıcak su ekleyin ve kısık ateşte pişirmeye başlayın. Afiyet olsun...



